Premios Platino 2026 revelan sus primeros ganadores en categorías técnicas y de reparto

La gran celebración del audiovisual iberoamericano ha comenzado a desplegar su palmarés. La XIII edición de los Premios PLATINO XCARET reveló este jueves a los primeros 21 galardonados, en una antesala que reconoce el talento técnico y las interpretaciones de reparto, pilares esenciales de la industria cinematográfica y televisiva de la región.

En el apartado cinematográfico, Sirât y El agente secreto se posicionan como las producciones más destacadas, al obtener tres premios cada una. La cinta española brilló en dirección de fotografía (Mauro Herce), sonido y efectos especiales, mientras que la producción brasileña se impuso en música original, dirección de arte y montaje.

En el terreno interpretativo, Álvaro Cervantes fue reconocido como Mejor Actor de Reparto por Sorda, consolidando un año de éxitos tras su paso por los Premios Goya. En la categoría femenina, la distinción recayó en Camila Pláate por Belén.

Las producciones seriadas también tuvieron un peso significativo. El Eternauta lideró los galardones técnicos en televisión con cinco premios, incluyendo interpretaciones de reparto para César Troncoso y Andrea Pietra. Por su parte, Anatomía de un instante obtuvo cuatro reconocimientos en categorías clave como fotografía, sonido y dirección de arte.

Uno de los premios más significativos, el PLATINO al Cine y Educación en Valores, fue otorgado a Belén, dirigida por Dolores Fonzi, una obra que aborda los derechos reproductivos de las mujeres a partir de un caso judicial en Argentina.

La ceremonia principal se celebrará el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, donde se completará el palmarés con un total de 35 reconocimientos. En esa gala se anunciarán los premios más esperados, incluyendo Mejor Película Iberoamericana, Dirección, Guion e interpretaciones protagonistas.

Además, la organización confirmó que el Guillermo Francella recibirá el Premio PLATINO de Honor 2026, en reconocimiento a una trayectoria consolidada con títulos emblemáticos como El secreto de sus ojos y El clan.

Con la incorporación de 12 nuevas categorías en esta edición, los Premios PLATINO refuerzan su apuesta por visibilizar el trabajo integral detrás de cada producción, ampliando el reconocimiento tanto a creadores como a técnicos en cine y televisión.

Categoría Ganador(es) Producción Tipo Mejor actor de reparto Álvaro Cervantes Sorda Cine Mejor actriz de reparto Camila Pláate Belén Cine Mejor dirección de Fotografía Mauro Herce Sirat Cine Mejores efectos especiales Pep Claret Sirat Cine Mejor dirección de Sonido Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas Sirat Cine Mejor música original Tomaz Alves Souza y Mateus Alves El agente secreto Cine Mejor dirección de Arte Thales Junqueira El agente secreto Cine Mejor montaje Eduardo Serrano y Matheus Farias El agente secreto Cine Premio al Cine y Educación en Valores - Belén Cine Mejor diseño de vestuario Helena Sanchís La cena Cine Mejor maquillaje y peluquería Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver El cautivo Cine Mejor actriz de reparto Andrea Pietra El eternauta Televisión Mejor actor de reparto César Troncoso El eternauta Televisión Mejor música original Federico Jusid El eternauta Televisión Mejor montaje Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow El eternauta Televisión Mejores efectos especiales Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol El eternauta Televisión Mejor dirección de Arte Pepe Domínguez del Olmo Anatomía de un instante Televisión Mejor dirección de Sonido Daniel de Zayas Anatomía de un instante Televisión Mejor dirección de Fotografía Álex Catalán Anatomía de un instante Televisión Mejor diseño de Vestuario Fernando García Anatomía de un instante Televisión Mejor maquillaje y peluquería Marcos Cáceres y Dolores Giménez Menem Televisión

Sobre los premios

La XIII edición dará a conocer a los galardones en una gala que se realizará el 7 de mayo en México .

dará a conocer a los galardones en una que se realizará el 7 de mayo en . Los Premios Platino del cine iberoamericano son unos galardones creados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) en colaboración con la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), Latin Artist y el apoyo de los institutos de cine, para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana.