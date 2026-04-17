Gerard Depardieu retira denuncia contra reportaje que aceleró su caída por sus comentarios sexistas

El actor Gerard Depardieu, en una imagen de archivo. ( FE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON )

El actor francés Gérard Depardieu retiró este viernes una denuncia contra la cadena pública France Télévisions por un reportaje televisivo de 2023 que lo mostraba haciendo comentarios de índole sexual sobre una niña.

La difusión del reportaje "Gérard Depardieu: La caída del ogro" llegó en un contexto de acusaciones de agresiones sexuales contra esta leyenda del cine de 77 años, en la estela del movimiento #MeToo en Francia.

Su nueva abogada, Delphine Meillet, anunció la retirada de la denuncia al inicio de una audiencia ante el tribunal correccional de París.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/6e6cb058-22de-4b03-8b84-978642366f8c-a3eeb26f.jpg La abogada Delphine Meillet sale del juzgado de París tras el juicio entre el actor francés Gérard Depardieu y el escritor francés Yann Moix. (Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP)

El caso se centra en una secuencia de casi un minuto grabada en un centro ecuestre de Corea del Norte en 2018. El reportaje del programa Complément d'Enquête emite comentarios obscenos de Depardieu con imágenes de fondo de una pequeña jinete.

En octubre de 2025, su entonces abogado defensor, Jérémie Assous, denunció que los periodistas "manipularon" las imágenes de este reportaje, que "mató" profesionalmente a su cliente.

France Télévisions celebró la retirada de la denuncia y reiteró que "dos peritajes concluyeron que el actor sí había hecho comentarios de carácter sexual hacia una niña y descartaron cualquier manipulación fraudulenta de las imágenes".

El reportaje conmocionó Francia. La entonces ministra de Cultura, Rima Abdul Malak, estimó que Depardieu "avergüenza" al país, pero el presidente, Emmanuel Macron, salió en defensa de un "inmenso actor", víctima a su juicio de una "cacería humana".

Depardieu tiene otros casos abiertos

Un tribunal de apelación de París debe juzgarlo por agresión sexual a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021. En primera instancia, fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso.

a dos mujeres durante el rodaje de una película en 2021. En primera instancia, fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso. La justicia decidió también enviarlo a juicio por violar supuestamente a la actriz francesa Charlotte Arnould, pero el intérprete recurrió esta decisión.

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