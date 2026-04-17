Jalsen Santana, el actor que da vida al padre de Milly Quezada en la película biográfica

Jansel Santana en una de las escenas de la película sobre la vida de la cantante de merengue Milly Quezada. ( FUENTE EXTERNA )

El actor dominicano Jalsen Santana forma parte del elenco de la película Milly, reina del merengue, que se estrena en cines del país el 16 de abril.

En la producción, dirigida por Leticia Tonos, Santana interpreta al padre de Milly Quezada, un personaje vinculado a distintos momentos de la historia que aborda la película.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-16-at-93038-am-1-0b78edd4.jpeg Jansel Santana en la piel del padre de la cantante Milly Quezada en su película biográfica. (Fuente externa)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-16-at-93038-am-2-26c37ec4.jpeg Jansel Santana en la películaMilly, la reina del merengue. (FUENTE EXTERNA)

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/17/whatsapp-image-2026-04-16-at-93038-am-94d994d9.jpeg Jansel Santana en una de las escenas más emotivas de la película Milly, la reina del merengue. (FUENTE EXTERNA)

El actor señaló que se trata de un papel basado en una figura real, lo que implicó un proceso de preparación enfocado en la construcción del personaje. Como parte de ese proceso, incorporó elementos relacionados con la música, incluyendo la ejecución de instrumentos y el canto.

La película presenta episodios de la vida de Milly Quezada, desde su salida del país hacia Estados Unidos hasta su desarrollo en la música. El elenco incluye a Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr. en los roles principales.

Más

El proyecto cuenta con dirección, guion y producción de Leticia Tonos, y con la participación de Milly Quezada como productora ejecutiva.