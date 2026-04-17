Zendaya y Robert Pattinson: amor, secretos y caos en "The Drama"
La comedia romántica que le da la vuelta al "felices para siempre" ya está en las salas de cine dominicanas
En teoría, Charlie y Emma lo tienen todo: química, complicidad y una boda a la vuelta de la esquina. Pero en "The Drama", lo que empieza como una historia de amor casi perfecta pronto se convierte en un terreno minado de confesiones, dudas y verdades incómodas.
Y ahí es donde Zendaya y Robert Pattinson entran en juego para llevar esta historia a un lugar mucho más real -y bastante más incómodo- de lo que suele ofrecer el género.
Dirigida por Kristoffer Borgli (autor cómico en ascenso en Sick of Myself o Dream Scenario), la película propone una pregunta directa al espectador: ¿cuánto queremos saber realmente de la persona con la que decidimos compartir la vida? Y, más importante aún, ¿qué hacemos cuando sabemos demasiado?
"En esta comedia romántica, Charlie y Emma deben decidir si el drama de enamorarse, sentar cabeza y casarse realmente vale la pena", explica Zendaya. Y lo dice sin rodeos, como quien advierte que aquí no hay respuestas fáciles.
Amor en tiempos de sobreexposición
La historia arranca en Cambridge, donde Charlie -un curador de arte británico algo reservado- conoce a Emma, una editora literaria tan intensa como transparente. La conexión es inmediata, el romance avanza rápido y, casi sin darse cuenta, ya están organizando una boda. Pero entonces llega el giro.
Durante un juego aparentemente inofensivo -"¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida?"- una confesión entre amigos sacude por completo la relación. Lo que parecía una anécdota más se transforma en el inicio de una espiral de inseguridad, sospechas y replanteamientos.
"Crees que conoces a alguien, y de pronto esa persona puede decir literalmente una frase que lo cambia todo. No hay vuelta atrás", afirma Pattinson. "De repente, todo ha cambiado y no puedes volver a meter al genio en la lámpara".
A partir de ahí, la película se mueve en ese terreno incómodo donde lo dicho pesa más que lo vivido, y donde los pensamientos -incluso los que nunca se llevaron a cabo- pueden ser tan devastadores como los hechos.
Zendaya lo resume así: "Hay una línea muy difusa entre lo que hiciste y lo que pensaste hacer. Y, a veces, eso que solo pensaste puede ser aún más aterrador".
Dos formas de amar, dos formas de ocultar
El contraste entre los protagonistas es parte esencial del conflicto. Charlie ve en Emma una especie de ideal: "Para él, ella es el arquetipo de la perfección", comenta Pattinson. "Jamás se imaginaría que pudiera hacer algo cuestionable".
Emma, en cambio, es todo lo contrario. Viene de un pasado complejo, marcado por la necesidad de pertenecer. Es directa, emocionalmente abierta y, en muchos sentidos, más honesta... incluso cuando esa honestidad duele.
"Emma busca desesperadamente encajar", explica Zendaya. "Nunca encontró una comunidad propia hasta que llegó a la vida de Charlie. Y eso la hace entregarse completamente, sin filtros".
Charlie, por su parte, es más contenido. Prefiere evitar el conflicto, sostener la idea de que todo está bien. "Es un buen tipo", dice Zendaya, "pero también alguien que necesita ser visto como tal. Le importa demasiado lo que los demás piensen de él".
Ese choque -entre quien lo dice todo y quien prefiere no mirar demasiado profundo- es lo que termina tensando la cuerda.
Lo que queda después de la verdad
Aunque "The Drama" parte de una premisa clásica -una boda en peligro-, rápidamente se aleja de los clichés. Aquí no hay grandes gestos románticos que lo arreglen todo, sino conversaciones incómodas, silencios pesados y decisiones difíciles.
Para Zendaya, el verdadero núcleo de la historia no es la confesión en sí, sino lo que ocurre después: "Lo importante no es solo lo que se revela, sino cómo decides vivir con eso. Ahí está la verdadera prueba de una relación".
La película también juega con el tono, mezclando comedia, incomodidad y momentos casi perturbadores. Ese equilibrio es precisamente lo que atrajo a los actores.
"Es divertida, pero también profundamente incómoda", dice Zendaya. "Pasa de lo dulce a lo aterrador en cuestión de segundos. Y eso se siente muy real".
Pattinson coincide con ella: "Kris tiene una forma muy particular de contar chistes. Te hace reír cuando no deberías, y eso te deja completamente desarmado".
Una apuesta diferente dentro del género
Lejos de las fórmulas habituales, The Drama se presenta como una comedia romántica contemporánea que se atreve a incomodar. Habla de relaciones en una era donde todo se comparte, donde los límites entre lo privado y lo público son cada vez más difusos, y donde la idea del "amor perfecto" empieza a desmoronarse.
Borgli, conocido por su mirada irónica y algo oscura, construye aquí una historia que no busca idealizar, sino cuestionar. Y en ese proceso, logra algo poco común: que el espectador no solo observe la relación, sino que se vea reflejado en ella.
Zendaya lo plantea de forma directa: "Cuando todo se pone sobre la mesa, ¿qué queda realmente justo antes de decir ´sí, quiero´?" Y la respuesta, claro, no es sencilla.
"The Drama" no trata solo de una pareja en crisis. Trata de lo que mostramos, de lo que ocultamos y de lo que estamos dispuestos a perdonar. Y, sobre todo, de esa pregunta incómoda que queda flotando después de los créditos: ¿de verdad queremos saberlo todo?