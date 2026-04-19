El Festival de Cannes designa a la actriz Leïla Bekhti como presidenta del jurado

La actriz francesa Leïla Bekhti fue designada presidenta del jurado de la sección Un Certain Regard de la 79.ª edición del Festival de Cannes, que será inaugurado el próximo 12 de mayo y se extenderá hasta el 23 del mismo mes en la ciudad francesa. ( EFE )

La actriz francesa Leïla Bekhti fue designada presidenta del jurado de la sección Un Certain Regard de la 79.ª edición del Festival de Cannes, que será inaugurado el próximo 12 de mayo y se extenderá hasta el 23 del mismo mes en la ciudad francesa.

Bekhti sustituirá en el cargo a la cineasta británica Molly Manning Walker, quien encabezó el jurado en la edición anterior.

La intérprete estará acompañada por la productora y directora senegalesa Angèle Diabang, el compositor libanés Khaled Mouzanar, la realizadora italiana Laura Samani y el director francés Thomas Cailley.

Responsabilidad del jurado

El jurado tendrá la responsabilidad de escoger a los ganadores de Un Certain Regard, una de las secciones oficiales del certamen que destaca propuestas emergentes, cine de autor y nuevas voces del panorama internacional.

En la edición de 2025, el premio principal de esta categoría fue para el director chileno Diego Céspedes con su película La misteriosa mirada del flamenco.

Trayectoria de Leïla Bekhti

Bekhti es una figura habitual del cine francés y del propio Festival de Cannes . Alcanzó notoriedad internacional con Un profeta (2009), de Jacques Audiard , ganadora del Gran Premio del jurado en Cannes.

y del propio . Alcanzó notoriedad internacional con (2009), de , ganadora del Gran Premio del jurado en Cannes. Posteriormente consolidó su carrera con papeles en producciones como Paris, je t´aime, La fuente de las mujeres, El gran baño y Los inquietos.

en producciones como Paris, je t´aime, La fuente de las mujeres, y Los inquietos. La actriz también obtuvo el premio César a la mejor actriz revelación en 2011 por su trabajo en Tout ce qui brille .

a la mejor actriz revelación en 2011 por su trabajo en . Festival de Cannes 2026

La 79.ª edición del Festival de Cannes contará además con el cineasta surcoreano Park Chan-wook como presidente del jurado oficial de la Palma de Oro.