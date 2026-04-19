La actriz Lía Lockhart califica de masterclass trabajar con Manny Pérez en "La vida chueca"

La actriz dominicana radicada en Estados Unidos, Lía Lockhart expresó haber conseguido uno de los momentos más significativos en su carrera como actriz, y es ser la protagonista de una película, siendo uno de los personajes principales de la película La vida chueca de Manny Pérez.

Lockhart calificó la experiencia de "inspiradora" y de gran aprendizaje trabajar con el actor y director Manny Pérez. También aseguró que trabajar con el mismo representó una experiencia transformadora que fortaleció su crecimiento como intérprete.

La intérprete explicó que su vínculo profesional con Pérez comenzó al tomar un curso de actuación en Providence, Rhode Island, ciudad donde coincidieron. Según cuenta, esta experiencia le abrió la puerta para audicionar posteriormente en el proyecto cinematográfico.

"Yo envié a Manny 10 audiciones, él siempre decía, me gusta, me gusta, pero falta algo... después me dijo, tú sabes qué es lo que te falta, la cosa que tú haces con los personajes tuyos, hazlo tuyo", relató la actriz sobre el proceso que culminó con su selección para el papel principal.

Lía afirmó que luego de insistir y arriesgarse creativamente fue cuando logró la audición definitiva. "A la séptima audición yo dije, yo voy a hacer lo que yo entiendo que tengo que hacer, y yo cambié líneas, yo metí vainas, y al final salió la audición que me ganó mi primer protagónico en La vida chueca", afirmó.

"La vida chueca", fue rodada desde el 8 de marzo hasta el 4 de abril en la ciudad nata de Lía, Santiago de los Caballeros, la cual tiene un significado para la actriz, quien aseguró sentirse realizada de volver al lugar donde nació y más para protagonizar su primera película dominicana.

Aprendizaje junto a Manny Pérez

Sobre su experiencia trabajando directamente con Manny Pérez, Lockhart describió el proceso como una verdadera escuela de formación artística. "Una maravilla, una clase, un masterclass... él lo hizo con un crew de más de 40 personas, con un presupuesto elevado para una película grande", sostuvo la actriz.

Asimismo, indicó que considera a Pérez un mentor dentro de su carrera y un ejemplo de lo que aspira a lograr en el cine dominicano.

"Lo reconozco como un mentor para mí, como un ejemplo a seguir, porque yo sé que para allá que yo voy, yo voy a seguir creando, actuando en su mayoría, pero escribiendo y produciendo películas dominicanas", afirmó.

La actriz también expresó su agradecimiento a los productores Ramón y Celines Veras, así como a la casa productora Un Chin Media, por la oportunidad de formar parte del proyecto.

Una comedia con mensaje social

Lockhart adelantó que La Vida Chueca será una comedia con elementos sociales que invitarán al público a reflexionar. "Yo creo que tenemos una película maravillosa que la gente va a disfrutar mucho, es una comedia, pero también trata temas sociales que van a poner a la gente a reflexionar un poquito", señaló.

La actriz aseguró sentirse orgullosa de este proyecto, al considerar que representa un paso decisivo en su carrera y una oportunidad para demostrar su talento ante el público dominicano y la diáspora.