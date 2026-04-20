La película "Sana y Salva" se presenta en el mercado de Guadalajara

Imagen promocional de la actriz dominicana Julietta Rodríguez en la cinta "Sana y Salva". ( FUENTE EXTERNA )

La película "Sana y Salva" participó en el mercado cinematográfico de Guadalajara como parte de su estrategia para concretar acuerdos de distribución fuera de su país de origen.

Durante la actividad, representantes del proyecto mantuvieron reuniones con distribuidoras y otros actores del sector audiovisual, en un proceso orientado a evaluar la viabilidad comercial del filme en distintos territorios.

En paralelo, se realizó una proyección dirigida a profesionales de la industria, con el fin de presentar su propuesta narrativa y facilitar posibles negociaciones.

El largometraje está dirigido por Ari Maniel Cruz y es producido por Bahía Carey Films y Funglode Films, con producción de Omar de la Cruz y Yvette Marichal. También participa como coproductora La Maza Films, representada por el director y por la actriz Julietta Rodríguez, quien además forma parte del elenco principal.

En representación del proyecto asistieron Cruz, Rodríguez y De la Cruz, quienes participaron en las actividades de promoción y negociación programadas dentro del mercado.

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El estreno de "Sana y Salva" está previsto para el 8 de agosto de 2026 en Puerto Rico, mientras que su llegada a salas de República Dominicana se espera para septiembre del mismo año, con distribución a cargo de Caribbean Cinemas.