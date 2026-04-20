Muere a los 57 años el actor Patrick Muldoon tras sufrir un infarto

Muere el actor Patrick Muldoon, a quien vemos en una imagen de archivo, durante su etapa como uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense en los años noventa. ( FUENTE EXTERNA )

El actor estadounidense Patrick Muldoon falleció el domingo 19 de abril a los 57 años tras sufrir un infarto, según confirmaron su representante y medios especializados de la industria audiovisual en Estados Unidos.

De acuerdo con la información difundida, el intérprete murió de forma repentina en su domicilio en California. Su hermana, Shana Muldoon-Zappa, señaló que el episodio cardíaco se produjo mientras se encontraba en la ducha y que fue hallado por su pareja.

Nacido el 27 de septiembre de 1968 en San Pedro, California, Muldoon inició su carrera como actor mientras cursaba estudios en la Universidad del Sur de California. Sus primeros trabajos incluyeron participaciones en series televisivas como ¿Quién manda aquí? y Salvados por la campana, donde comenzó a ganar visibilidad dentro de la industria.

Su primer papel de relevancia llegó en la longeva telenovela Days of Our Lives, en la que interpretó a Austin Reed durante dos etapas, entre 1992 y 1995 y posteriormente entre 2011 y 2012. Este personaje lo consolidó como una figura reconocida de la televisión estadounidense.

Durante la década de los noventa, amplió su popularidad con su participación en Melrose Place, donde dio vida al antagonista Richard Hart. Su incursión en el cine incluyó uno de sus papeles más recordados en Starship Troopers, dirigida por Paul Verhoeven, donde interpretó al piloto Zander Barcalow.

A lo largo de su trayectoria, Muldoon mantuvo una presencia constante tanto en televisión como en producciones cinematográficas, incluyendo telefilmes y proyectos independientes. Además de su faceta como actor, desarrolló una carrera como productor ejecutivo en títulos como Arkansas (2020), El contador de cartas (2021) y Marlowe (2022).

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Su último trabajo como intérprete, el thriller Dirty Hands, tiene previsto su estreno en 2026. Asimismo, participaba en nuevos proyectos en fase de producción, entre ellos el largometraje Kockroach, cuyo rodaje comenzó recientemente en Australia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/patrick-muldoon-1-58809370.jpg Imágenes muestran al actor en su aspecto mas reciente y cómo lucía en los 2000.

Compañeros y allegados han destacado su carisma y cercanía personal, subrayando su impacto tanto dentro como fuera de la pantalla. Su fallecimiento marca el final de una carrera de más de tres décadas en la industria del entretenimiento.