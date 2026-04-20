Zoé Saldaña se convierte en la nueva embajadora global de Lancôme

Zoe Saldaña, en una aparición reciente, tras su nombramiento como imagen internacional de Lancôme, consolidando su presencia más allá del cine. ( DANIEL SANNWALD PARA LANCÔME )

La actriz estadounidense de origen dominicano, Zoé Saldaña, ha sido nombrada nueva embajadora global de Lancôme, en una incorporación que refuerza la estrategia de la firma por vincular su imagen a figuras influyentes del cine contemporáneo.

El anuncio, realizado este 20 de abril, sitúa a la intérprete —ganadora del Premio de la Academia por su papel en Emilia Pérez (2025)— como uno de los rostros principales de la marca a nivel internacional.

En esta nueva etapa, Saldaña encabezará la campaña de lanzamiento de Absolue Longevity MD, una línea de cuidado de la piel que la compañía describe como basada en ciencia de la longevidad aplicada a la belleza.

En declaraciones difundidas tras el nombramiento, la actriz subrayó su afinidad con los valores de la firma, destacando su enfoque en una concepción amplia y evolutiva de la feminidad. Asimismo, valoró positivamente formar parte de un grupo de embajadoras que incluye figuras consolidadas de la industria, como Christy Turlington.

Desde Lancôme, la elección de Saldaña responde a su proyección global y a su capacidad de conectar con distintas generaciones y contextos culturales.

La compañía resalta su trayectoria en la industria cinematográfica —con participaciones en producciones de gran alcance como la saga Avatar— así como su perfil como productora, al frente de Cinestar Pictures, empresa que fundó junto a sus hermanas en 2013.

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La actriz se suma así a una lista de embajadoras internacionales de la casa que incluye nombres como Julia Roberts, Zendaya, Penélope Cruz y Lily Collins, entre otras. Con esta incorporación, la firma continúa reforzando su posicionamiento en el sector de la belleza de lujo mediante alianzas con figuras destacadas del panorama audiovisual internacional.