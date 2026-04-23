"Michael" encabeza una cartelera marcada por biografías, acción y terror

La cartelera de esta semana llega con una mezcla bastante variada de estrenos, encabezada por una ambiciosa biografía musical "Michael". ( LIONSGATE/GK FILMS/UNIVERSAL PICTURES )

La cartelera de esta semana llega con una mezcla bastante variada de propuestas, encabezada por una ambiciosa biografía musical que repasa la vida de una de las figuras más influyentes de la cultura pop a nivel mundial.

A su alrededor, se suman un thriller criminal con tensión contrarreloj, una historia de terror con elementos sobrenaturales y una opción animada que apuesta por la aventura y el humor familiar.

Michael

La vida de Michael Jackson llega a la gran pantalla en una producción que busca capturar no solo su trayectoria artística, sino también la complejidad detrás del ícono. Desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como una superestrella global, la película recorre las distintas etapas de su carrera y su evolución personal.

Protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del cantante, la cinta se presenta como un retrato amplio que va más allá de la música, explorando su ambición creativa y el peso de la fama que alcanzó.

Bodycam

Lo que comienza como una intervención policial rutinaria se convierte rápidamente en una pesadilla cuando un disparo accidental cambia el rumbo de los acontecimientos. En un intento por evitar las consecuencias, los oficiales involucrados optan por encubrir lo sucedido. Sin embargo, pronto descubren que no todo está bajo su control.

La presencia de algo desconocido transforma la situación en un relato de horror que mezcla culpa, paranoia y elementos sobrenaturales, llevando la historia hacia un terreno cada vez más inquietante.

Big Trip 2: Special Delivery

Los estrenos de la semana también incluyen una nueva aventura animada y se trata de la historia de Mic Mic y Oscar, quienes se embarcan en una nueva travesía para garantizar la entrega de un cachorro que podría cambiar el rumbo de unas elecciones.

Entre conspiraciones, viajes en zepelín y obstáculos inesperados, la película apuesta por el humor y la acción ligera para ofrecer una opción dirigida a toda la familia. Su tono desenfadado y su ritmo constante la convierten en una alternativa accesible dentro de la cartelera.

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