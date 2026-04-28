La película animada dominicana "Olivia y Las Nubes" es premiada en dos festivales brasileños
La película dirigida por Tomás Pichardo es reconocida en eventos de animación y cine fantástico, incluyendo galardones a dirección y técnica
La película dominicana "Olivia y Las Nubes", dirigida por Tomás Pichardo Espaillat, fue reconocida en dos festivales internacionales celebrados en Brasil, donde obtuvo premios en distintas categorías.
En el Lanterna Mágica Festival Internacional de Animación, el largometraje recibió dos galardones: Mejor Director para Pichardo Espaillat y Mejor Técnica de Animación para la producción. Esta edición marcó la primera vez que el festival incluyó la categoría de largometrajes, siendo la obra dominicana el único título no brasileño en resultar premiado.
El reconocimiento a la técnica de animación resalta el trabajo de un equipo conformado por animadores dominicanos, lo que refleja el desarrollo del sector en el país.
Asimismo, la película fue premiada en el Fantaspoa Festival Internacional de Cine Fantástico de Porto Alegre, donde obtuvo el galardón a Mejor Director en la Competencia Iberoamericana. Este evento es conocido por su enfoque en cine de fantasía y géneros afines.
Sobre la trama
La obra presenta una narrativa con elementos surrealistas. La historia sigue a Olivia, quien convive con el recuerdo de un amor pasado representado como un fantasma. A su alrededor, otros personajes atraviesan situaciones vinculadas a la memoria, la culpa y la evasión, en un entorno donde lo cotidiano se mezcla con lo fantástico.
- Con estos reconocimientos, "Olivia y Las Nubes" suma presencia en el circuito internacional y evidencia la participación de producciones dominicanas en festivales especializados.
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