Director de "El diablo viste a la moda 2" explica la ausencia de Adrian Grenier en la secuela

El actor Adrian Grenier en su personaje de Nate Cooper, en una escena junto a y Anne Hathaway, quien da vida a Andy Sachs, en la cinta "El diablo viste a la moda". ( FUENTE EXTERNA )

El director David Frankel explicó los motivos por los cuales el actor Adrian Grenier no forma parte del elenco de la secuela de El diablo viste a la moda.

En declaraciones a la revista Entertainment Weekly, el cineasta indicó que se contempló la posibilidad de incluir al personaje Nate Cooper en una aparición breve dentro de la nueva producción. Sin embargo, la idea no se concretó debido a limitaciones en el calendario de rodaje.

"Había una idea de incluirlo en un cameo, pero el cronograma de producción no lo permitió", explicó Frankel, sin ofrecer detalles adicionales sobre el tipo de participación prevista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/sub-buzz-836-1666714393-11-e3321696.jpg El actor Adrian Greiner en su personaje deNate Cooper en la cinta El diablo viste a la moda.

El director también mencionó la participación de Grenier en una campaña publicitaria de Starbucks, en la que el actor retomó elementos asociados a su personaje en tono referencial.

Por su parte, Grenier ha señalado en entrevistas que no fue contactado para integrarse al proyecto. El actor indicó que la recepción del personaje por parte del público podría haber influido en la decisión.

"Entiendo que hay opiniones sobre Nate que podrían haber incidido", expresó en declaraciones difundidas por Page Six.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/28/los-actores-meryl-streep-i-emily-blunt-2-i-stanley-tucci-2-d-y-anne-hathaway-posan-durante-e-4801a181.jpg Emily Blunt (2-i), Stanley Tucci (2-d) y Anne Hathaway posan durante el estreno de la icónica película 'El diablo viste a la Moda', en el Lincoln Center de Nueva York (EE. UU.). (EFE/ Octavio Guzmán)

El intérprete también planteó la posibilidad de desarrollar un proyecto centrado en su personaje, aunque no ofreció detalles concretos. Asimismo, reconoció que, con el paso del tiempo, ha reconsiderado la conducta de Nate Cooper dentro de la historia, señalando que el personaje presentaba actitudes centradas en sí mismo y con poco apoyo hacia la protagonista.

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Desde el estreno de la película original en 2006, Grenier ha participado en producciones de cine y televisión, además de involucrarse en iniciativas relacionadas con el medio ambiente.