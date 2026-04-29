"Michael": cuando el biopic protege al mito, pero traiciona al ser humano

Jaafar Jackson encarna al "Rey del Pop" en "Michael", una recreación de alto virtuosismo escénico que contrasta con la fragilidad narrativa del conjunto. ( FUENTE EXTERNA )

Hay obras que aspiran a descifrar a su protagonista; otras, en cambio, se limitan a custodiarlo.Y "Michael" pertenece a esta segunda categoría.

Más que una indagación cinematográfica sobre la vida de Michael Jackson, la película se organiza como un dispositivo de preservación simbólica: un relato cuidadosamente curado que reduce las zonas de fricción en favor de una imagen unificada y emocionalmente estable.

Desde su estructura inicial, el filme adopta los códigos del biopic musical clásico: infancia difícil, talento precoz y ascenso meteórico. Sin embargo, esta arquitectura no funciona como espacio de exploración, sino como mecanismo de clausura.

Una infancia dura

En las primeras secuencias centradas en los ensayos familiares bajo la autoridad de Joe Jackson, interpretado con rigor por Colman Domingo, se establece el principal eje de tensión.

La disciplina extrema, la corrección constante y la exigencia física configuran un entorno de presión sostenida, donde el conflicto parece originarse siempre en un mismo punto. Pero esta externalización del drama tiene un efecto inmediato: desplaza cualquier ambivalencia interna del protagonista, que queda definido más por lo que lo rodea que por sus propias fisuras.

En el polo opuesto, Katherine Jackson, encarnada por Nia Long, funciona como figura de contención afectiva. Su presencia se asocia a la ternura y al refugio, especialmente en escenas domésticas donde el conflicto parece momentáneamente suspendido.

Sin embargo, esta construcción responde más a una lógica simbólica que dramática: no evoluciona, no contradice ni complica el relato, sino que lo estabiliza dentro de una estructura moral binaria que enfrenta violencia y protección sin matices intermedios.

Es en el plano interpretativo donde la película alcanza su mayor eficacia. Jaafar Jackson ofrece una reconstrucción gestual de notable precisión, especialmente en los números musicales.

Las secuencias inspiradas en la era de Thriller condensan el mejor registro del filme: coreografías milimétricas, montaje rítmico y una puesta en escena que, por momentos, roza lo hipnótico. Sin embargo, esta brillantez formal opera también como compensación: el espectáculo ocupa el espacio que el relato no se atreve a cuestionar.

El guion de John Logan refuerza esta lógica mediante una linealidad que evita la fricción interna. La trayectoria creativa del artista aparece como un proceso continuo, apenas interrumpido por dudas o conflictos reales. Incluso en momentos donde el relato podría detenerse en decisiones artísticas significativas, como la transición entre etapas estilísticas o la consolidación de su lenguaje visual y musical, la película opta por la síntesis o la elipsis.

En una escena particularmente reveladora, la creación de un número musical se resuelve en pocos gestos, sin rastro del ensayo, la duda o el error que suelen acompañar los procesos creativos complejos.

Pero es en lo que el filme decide no incorporar donde se define su postura más elocuente. Las acusaciones que atravesaron la vida pública de Michael Jackson no son integradas como dimensión narrativa ni como tensión estructural.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/29/tyfff-1-1d440485.jpg El actor Jaafar Jackson interpretando a su tío Michael Jackson.(Foto Universal Pictures / Lionsgate)

Su ausencia no funciona únicamente como operación de depuración, sino también como una elección inherente al propio biopic como forma: la selección de aquello que puede ser narrado sin fracturar su coherencia interna.

Sin embargo, en este caso, esa lógica se extrema hasta eliminar cualquier fricción interpretativa. El resultado es una figura narrativa blindada, incapaz de ser puesta en crisis desde dentro o desde fuera.

Esta lógica se intensifica en el tercer acto, donde la estructura narrativa se acelera hacia una clausura abiertamente optimista.

La progresión dramática pierde espesor en favor de una resolución que reorganiza retrospectivamente la historia bajo el signo del éxito.

Los conflictos latentes desaparecen sin desarrollo, sustituidos por una síntesis final que interrumpe cualquier posibilidad de ambigüedad. La vida del personaje parece detenerse justo en el punto donde comenzaría a volverse problemática.

Un biopic sin tensiones

"Michael" no fracasa por lo que muestra, sino por la coherencia extrema de lo que decide excluir. En su voluntad de construir una figura incontestable, la película elimina las tensiones que podrían haberle otorgado espesor humano.

Si bien todo biopic implica necesariamente un proceso de selección y jerarquización de episodios, y ninguna biografía cinematográfica aspira a la totalidad, aquí esa selección no abre interpretaciones posibles, sino que las cierra sistemáticamente.

El resultado no es un retrato, sino una superficie: un relato perfectamente pulido que, al evitar toda grieta, renuncia también a la posibilidad de revelar algo más que su propia imagen.