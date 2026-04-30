Meryl Streep: "Siento que Miranda es una persona a la que conozco plenamente"

Meryl Streep en el estreno de "El diablo viste a la moda 2", donde interpreta a Miranda Priestly. ( EFE )

Veinte años después de convertir a Miranda Priestly en un referente de la cultura pop, Meryl Streep retoma uno de sus personajes más memorables en El diablo viste a la moda 2.

En esta conversación, la actriz reflexiona sobre el regreso de la temida editora, la transformación del mundo de las revistas, el reencuentro con el elenco y los nuevos matices que trae esta esperada secuela.

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¿Cuál fue su reacción cuando supo que se había dado el visto bueno a una secuela de El diablo viste a la moda y por qué ahora es el momento adecuado para hacer esta película?

Creo que la gente dio por sentado que haríamos otra enseguida porque la primera fue un gran éxito, pero a algunos de nosotros la idea nos horrorizaba, ya que... bueno, ¿cómo podría superarse la primera?

Así que estábamos contentos con dejarlo así y seguimos adelante con otros proyectos. Pero no fue hasta hace unos dos años que Aline Brosh McKenna tuvo una idea que tenía sentido en la actualidad. Quería encontrar la idea adecuada en el momento adecuado.

Y funciona ahora porque muchas cosas han cambiado en el mundo de las revistas, en el ámbito editorial y en el periodismo en general. El negocio prácticamente se desvaneció, y todos están tratando de ver cómo hacerlo funcionar.

Y es en ese contexto donde surge la tensión y la trama, y donde pasan a primer plano todas las cosas que la gente tiene que hacer para mantener el barco a flote en tiempos turbulentos.

¿Por qué cree que la primera película se convirtió en un fenómeno cultural tan importante?

No tengo idea. La verdad que no. Lo pensé mucho. Creo que, quizá, parte de ello tenga que ver con que las mujeres líderes y ambiciosas.

Las llamadas girlbosses todavía estaban surgiendo y eran algo emocionante hace veinte años. Era una película sobre una mujer al frente de una gran empresa, y los personajes principales eran mujeres ambiciosas.

Así que todo era nuevo y divertido. Ahora, por supuesto, ese término ha sido muy cuestionado, pero creo que sigue siendo relevante explorar cómo lideran las mujeres y de qué forma lo hacen.

Además, la película es muy divertida. El mundo está turbulento y bastante sombrío. Las noticias son inquietantes, y es lindo recordar lo que el mundo tiene de maravilloso, de libre, de bello y hasta de absurdo.

¿Dónde encontramos a Miranda Priestly al comienzo de "El diablo viste a la moda 2" y qué ha pasado desde la última vez que la vimos?

Esta secuela comienza cuando Miranda está en la cúspide, pero al mismo tiempo hay un terremoto bajo sus pies.

La marca está en peligro y el modelo de negocio de las revistas se está desmoronando y, en cierto modo, la película trata sobre cómo dirigir una empresa sólida o viable mientras se navega en aguas nuevas.

Ella está lidiando con el desgaste que implica todo eso y con las presiones de estar al frente de una gran corporación.

¿En qué sentido cree que Miranda ha cambiado y en qué aspectos sigue igual?

Probablemente sea un poquito más dura, como yo, porque con el tiempo uno presta considerablemente menos atención a lo que dice [se ríe].

Es un poco más libre, pero también está en una posición más precaria en su mundo, y ella lo sabe.

Sigue siendo astuta y mantiene un control firme sobre sí misma y su equipo. Lo que no ha cambiado es su apetito por el trabajo, por hacer lo que ama y en lo que es realmente buena.

Físicamente, sin embargo, tiene 76 años, no 56, así que eso es distinto. Tiene menos cabello.

La persona que ha hecho mi peinado y maquillaje durante 50 años diseñó la peluca para la primera película, y tomamos esa peluca original, le quitamos mucho cabello y la peinamos de nuevo con un estilo más lacio y moderno.

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¿Cómo hizo para volver a ponerse en los zapatos de Miranda?

Con juanetes, ahora así fue como lo hice [se ríe]. Quejándome del dolor. No puedo creer que hayan hecho a las mujeres usar esos zapatos hace cincuenta años.

Sí, se ven delicados o lo que sea, ¡pero son dieciséis horas al día de dolor! No fue tan difícil, francamente, porque siento que ella es una persona a la que conozco plenamente. Lo que no fue tan divertido fue ser ella, porque yo no soy así.

Y las partes de su carácter necesarias para el papel -el control de sí misma, las crueldades fortuitas, la falta de tacto en sus relaciones con los demás-, eso fue delicado, pero fácil.

Nueva guerra de poder En esta nueva cinta, Miranda Priestly libra una batalla por influencia y supervivencia en medio de la crisis de los medios impresos. Mientras compite con Emily, hoy convertida en una poderosa ejecutiva rival, vuelve a cruzarse con Andy, ahora al frente de una marca de lujo. Así, entre tensiones, viejas lealtades y nuevas disputas, un duelo de poder y ambición sacude el universo de Runway.

¿Cómo fue el reencuentro con el elenco?

Nunca me alejé realmente de ellos. Después de la primera película, Stanley interpretó a mi marido en Julie & Julia. Somos muy buenos amigos y él está casado con la hermana de Emily. ¡Todo muy nepotista!

No me había mantenido tan en contacto con Annie, pero es una persona tan cálida, auténtica y abierta que fue fácil reconectar y recuperar esa dinámica... me refiero a ser implacablemente mala con ella [se ríe].

Es un elenco bastante nuevo el que armamos para esta secuela: Justin Theroux y B.J. Novak, que estuvo divertidísima.

Hablando de nuevos integrantes del elenco, en esta película conocemos a muchos personajes nuevos, especialmente los asistentes interpretados por Simone Ashley, Caleb Hearon y Helen J. Shen. ¿Cómo refleja este nuevo elenco la evolución dentro del mundo de Runway?

Los miembros del elenco original aportan la historia de la primera película. Los nuevos, en cambio, le dan un aire fresco y actual. Simone Ashley estuvo fantástica como mi asistente, la nueva Emily, y creo que es alguien que se presenta más claramente como una acólita de Miranda.

Se sienta a sus pies y absorbió lo mejor y lo peor de Miranda. Es como una Miranda en ciernes, lo que fue divertidísimo. Pero todos ellos resultaron infinitamente fascinantes y creativos.

¿Qué tal fue volver a trabajar con el director, David Frankel?

David Frankel es un personaje muy especial. Es tranquilo, totalmente en control. No se altera por toda la histeria a su alrededor y tiene un buen gusto infalible.

Así que, cuando dice que ya lo tiene, puedes estar tranquila. Incluso cuando hay mucho revuelo durante el rodaje, si él dice que ya está, ya está. Puedes confiar en él. Me cae muy bien. Es una buena persona.

¿Por qué le parece que una película como esta funciona tan bien como experiencia de cine?

Porque es divertido verla con otras personas. Creo que también funcionará bien en casa, cuando puedas hacer pausas, ir a buscar algo para comer y verla una y otra y otra vez. Pero eso llegará después.

Creo que lo lindo de ir a ver una película en la pantalla grande está en verla con otras personas. Aunque en realidad no me gustan mucho los demás, creo que sería divertido que otras personas la vean con otras personas. ¡Es un chiste! [se ríe].