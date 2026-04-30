Se revela la causa de la muerte del actor Patrick Muldoon, conocido por "Melrose Place"

Se revela la causa de la muerte del actor Patrick Muldoon. En la imagen el actor posa para "Days of our lives". ( MICHAEL BROEMER/NBCU PHOTO BANK/NBCUNIVERSAL )

La causa de la muerte del actor Patrick Muldoon ha sido revelada, más de una semana después de que se conociera su fallecimiento. Según el certificado de defunción, al que ha tenido acceso la revista People, el intérprete murió a consecuencia de un infarto de miocardio, comúnmente conocido como ataque al corazón.

El documento oficial detalla además que existieron factores subyacentes que agravaron su estado de salud: una embolia pulmonar y una coagulopatía hereditaria.

Esta última es una afección genética que afecta la capacidad del organismo para formar coágulos sanguíneos de manera adecuada, mientras que la embolia pulmonar implica la obstrucción del flujo sanguíneo en una arteria del pulmón debido a un coágulo.

Los restos del actor fueron cremados el pasado martes 28 de abril, según el mismo certificado. Su representante ya había confirmado previamente su fallecimiento, ocurrido de forma repentina el domingo 19 de abril, información que en ese momento también apuntaba a un ataque cardíaco como causa preliminar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/30/patrick-muldoon-3-0da64114.jpg Patrick Muldoon, en imágenes de archivo.

Días antes de su muerte, Muldoon había compartido en redes sociales su entusiasmo por participar como productor ejecutivo en el thriller criminal Kockroach, protagonizado por reconocidas figuras de la industria. Su mensaje reflejaba optimismo y compromiso con nuevos proyectos profesionales.

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Tras conocerse la noticia, compañeros de reparto y colegas del medio expresaron su pesar públicamente. Entre ellos, Alison Sweeney destacó su talento y calidad humana, recordándolo como una persona generosa y carismática, mientras que Lisa Rinna también le rindió homenaje con un emotivo mensaje en redes sociales.

destacó su y calidad humana, recordándolo como una persona generosa y carismática, mientras que también le rindió homenaje con un emotivo mensaje en redes sociales. Muldoon deja atrás a su pareja, Miriam Rothbart, así como a sus padres, su hermana, su cuñado y sus sobrinos, quienes hoy lamentan su pérdida junto a la comunidad artística.

Leer más Muere a los 57 años el actor Patrick Muldoon tras sufrir un infarto