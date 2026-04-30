"The Devil Wears Prada 2" marca el ritmo para una cartelera entre moda, rivalidades y horror

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt regresan a las pasarelas con "The Devil Wears Prada 2". ( MACALL POLAY/MACALL POLAY - © 2026 20TH CENTURY STUDIOS )

La cartelera de esta semana llega con una combinación interesante de tonos y géneros, encabezada por el regreso de una de las historias más icónicas del cine contemporáneo, ahora adaptada a un nuevo contexto mediático.

A su lado, el terror toma protagonismo con dos propuestas que, desde distintos rincones del mundo, exploran lo sobrenatural, las tradiciones ocultas y el peso de lo desconocido en entornos aparentemente cotidianos.

The Devil Wears Prada 2

Años después de su paso por la revista Runway, Andy regresa a un mundo que ha cambiado tanto como ella. En esta nueva etapa, Miranda Priestly enfrenta la decadencia de los medios impresos mientras intenta mantener la relevancia de la revista en un entorno dominado por lo digital.

La historia introduce además un nuevo eje de conflicto: Emily, antigua asistente convertida en ejecutiva de una poderosa marca de lujo, ahora compite directamente con Miranda por el control de la publicidad. Con el regreso de su elenco principal, la película apuesta por explorar el paso del tiempo, la ambición y la reinvención profesional.

Hokum

En este filme vemos cómo un viaje íntimo se transforma en una experiencia inquietante cuando un escritor llega a una zona remota de Irlanda para esparcir las cenizas de sus padres.

Lo que parecía un acto personal para dejar atrás los traumas del pasado pronto se convierte en una pesadilla al descubrir que la posada donde se hospeda guarda una presencia oscura.

Con un enfoque atmosférico y una narrativa que mezcla duelo y terror sobrenatural, la película construye tensión a partir del aislamiento y la tradición local, apoyándose en una historia de brujería que convierte el entorno en una amenaza constante.

Perewangan

La tranquilidad de una familia se rompe cuando una enfermedad inexplicable comienza a consumir a la madre de Maya, mientras extrañas manifestaciones sugieren que el origen del problema va más allá de lo médico. Una advertencia sobre un espejo abre la puerta a un secreto que se ha mantenido oculto por generaciones.

La película se adentra en el terror sobrenatural desde una perspectiva cultural, explorando pactos antiguos y consecuencias inevitables. A medida que la amenaza se intensifica, la historia se convierte en una carrera contra el tiempo para evitar que el pasado destruya el presente.

Ponyo

Una amistad inesperada entre un niño y una criatura del mar da forma a "Ponyo", la encantadora película animada de Hayao Miyazaki que regresa a las salas de cine gracias a este reestreno.

Una vez más, los espectadores pueden apreciar la historia que sigue a Sosuke, un niño de cinco años, y a Ponyo, una princesa pez que sueña con convertirse en humana tras conocerlo. Inspirada libremente en "La sirenita", la película combina fantasía, emoción y una animación vibrante.

Estrenada en 2008 por Studio Ghibli, fue un éxito de crítica y público por su sensibilidad y su capacidad de conectar con todas las edades.

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