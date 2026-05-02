"Las Ovejas detectives" llega a los cines de República Dominicana este 7 de mayo

Hugh Jackman encabeza el elenco de la película "Las Ovejas detectives". ( FUENTE EXTERNA )

Este próximo 7 de mayo, las salas de cine del país recibirán Las Ovejas Detectives, una original propuesta cinematográfica que combina comedia, misterio y emoción en una historia tan inesperada como fascinante.

Basada en la exitosa novela de Leonie Swann, la película presenta un ingenioso "¿Quién lo hizo?" desde una perspectiva completamente fuera de lo común: un grupo de ovejas que decide resolver el asesinato de su propio pastor.

De acuerdo con una nota enviada a Diario Libre, la historia sigue a George, interpretado por Hugh Jackman, un pastor que cada noche le leía novelas de misterio a su rebaño, convencido de que ellas no podían comprenderlas. Sin embargo, tras su repentina muerte, las ovejas sorprenden al convertirse en improbables detectives, siguiendo pistas y enfrentándose a una serie de sospechosos humanos en un caso lleno de giros.

El elenco se enriquece con la participación de Emma Thompson, ganadora del Oscar, y Nicholas Braun, conocido por su versatilidad en comedia y drama, quienes aportan mayor peso interpretativo y dinamismo a esta peculiar historia.

El proyecto nace de la visión de la productora Lindsay Doran, quien encontró en esta historia una combinación perfecta de humor inteligente y profundidad emocional. El guion está a cargo de Craig Mazin, reconocido por su habilidad para equilibrar comedia y drama en producciones aclamadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/02/20260501070419jpg-fc5aa055.jpeg Hugh Jackman, un pastor que cada noche le leía novelas de misterio a su rebaño.

Las Ovejas Detectives propone una experiencia cinematográfica diferente: una película familiar con múltiples capas, capaz de entretener tanto a adultos como a jóvenes, mientras ofrece una mirada reflexiva sobre la naturaleza humana, la memoria y los vínculos que nos unen.

Con una mezcla de intriga, ternura y originalidad, esta producción promete posicionarse como una de las propuestas más llamativas de la temporada.

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En cines locales

"Las Ovejas Detectives" está distribuida en República Dominicana por Cinematográfica Blancica y se estrena en todos los cines del país este 7 de mayo.