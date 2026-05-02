¡Se sacude Hollywood! Los Oscar cambian las reglas y la polémica ya está servida

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció cambios de cara a la 99ª edición de los premios en 2027, los Premios Oscar. ( FUENTE EXTERNA )

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas decidió mover el tablero... y no precisamente con cambios menores. De cara a la 99ª edición de los premios en 2027, los Premios Oscar llegan con nuevas reglas que prometen generar debate, sorpresas y más de un giro inesperado en la carrera por la estatuilla.

Uno de los cambios más comentados tiene que ver con los actores. Sí, leíste bien: ahora un mismo intérprete podrá competir dos veces en la misma categoría si sus actuaciones están entre las más votadas.

Un escenario que antes era imposible y que revive casos como el de Kate Winslet, quien en su momento no pudo aspirar doblemente como protagonista pese a tener dos papeles fuertes el mismo año.

¿Te imaginas a una estrella compitiendo... contra sí misma? Hollywood ya está tomando nota.

Pero eso no es todo. La Academia también puso límites claros a la inteligencia artificial, un tema que venía generando ruido en la industria. A partir de ahora, los guiones deberán ser escritos por humanos y las actuaciones solo serán elegibles si fueron realizadas por personas reales, con consentimiento explícito. Nada de reemplazos digitales sin control.

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El tema no es menor: el uso de tecnología para recrear actores —como ocurrió recientemente con Val Kilmer— había encendido las alarmas. Ahora, la Academia deja claro que el talento humano sigue siendo el protagonista.

En el terreno internacional, también hay revolución. Películas que brillen en festivales como Festival de Cannes, Berlín o Venecia podrán competir directamente por Mejor Película Internacional, sin necesidad de ser seleccionadas por su país.

El cambio llega tras la controversia con Anatomía de una caída, que, pese a ganar la Palma de Oro, no fue elegida por Francia, pero igual terminó destacándose en los Oscar.

Además, el premio en esta categoría ya no representará a un país, sino a la película en sí, y será el director quien reciba la estatuilla. Un giro que pone el foco en la autoría más que en la bandera.

La próxima ceremonia, que se celebrará en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, promete ser distinta. Más abierta, más tecnológica... pero también más estricta.

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Entre nuevas oportunidades, reglas más duras y el avance de la inteligencia artificial, Hollywood entra en una nueva era.

Y como siempre en los Oscar, una cosa es segura: el drama no solo estará en la pantalla.