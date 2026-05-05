Revelan la causa de muerte de Nicholas Brendon, actor de "Buffy, la cazavampiros"

Nicholas Brendon, actor de Buffy the Vampire Slayer, falleció a los 54 años por causas naturales, según confirmó el informe forense del condado de Putnam. En esta imagen de archivo lo vemos en su recordado papel de Xander Harris, en la serie. ( FUENTE EXTERNA )

La oficina del forense del condado de Putnam confirmó que la muerte del actor Nicholas Brendon fue natural. Según el informe oficial obtenido por People, Brendon falleció a causa de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva, con neumonía aguda e historial de infarto de miocardio como factores contribuyentes.

El documento señala que el "mecanismo de muerte" fue un bloqueo del 90 % en la arteria coronaria derecha.

El informe también indica que las autoridades que acudieron a la residencia del actor no encontraron señales de alteración en la escena. Theresa Fortier, amiga de Brendon, se encontraba en la vivienda y fue quien llamó al 911.

Según el médico forense, Fortier declaró que el actor tenía una tos persistente y se había automedicado, y que ella le recomendó acudir a un hospital, pero Brendon se negó.

Brendon, quien había sido fumador durante años, tampoco quería visitar un hospital debido a una reciente cirugía de espalda.

Tras su muerte, su cuerpo fue trasladado a la oficina forense, donde se determinó que presentaba un corazón notablemente agrandado, estenosis severa de la arteria coronaria derecha, estenosis moderada de otras arterias coronarias, neumonía aguda e inflamación del intestino delgado, probablemente relacionada con cambios isquémicos por shock cardiogénico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/nicholas-brendons-fece3f24.jpg Foto de archivo deNicholas Brendon.

La Asociación Americana del Corazón señala que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, causada por la acumulación de placa en las paredes arteriales, es una de las principales causas de muerte a nivel mundial.

Además, el informe forense menciona que videos filmados por Brendon desde la terraza de su casa, donde se le veía tosiendo y con voz ronca, sirvieron para confirmar el deterioro de su salud previo a su fallecimiento.

La muerte de Brendon fue anunciada el pasado 20 de marzo a través de un comunicado en su página oficial de Instagram: "Estamos desconsolados al dar a conocer la muerte de nuestro hermano e hijo, Nicholas Brendon. Falleció mientras dormía de causas naturales", expresó su familia.

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Brendon tenía 54 años y será recordado por su papel como Xander Harris en Buffy, the Vampire Slayer, así como por su contribución al mundo de la televisión y el cine.