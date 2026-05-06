Playa Bonita anuncia cineforos frente al mar en apoyo al cine dominicano

El cineforo en Playa Bonita iniciará el viernes 8 de mayo en el Hotel boutique Casa Grande. ( FUENTE EXTERNA )

Playa Bonita será el escenario de un nuevo encuentro con el cine dominicano con el lanzamiento del "Encuentro con cineastas en Casa Grande", un cineforo al aire libre que inicia el próximo viernes 8 de mayo a las 7:30 p.m., con entrada gratuita.

El evento se realizará en el Hotel boutique Casa Grande, ubicado frente al mar, y propone un formato que combina la proyección de películas con conversatorios entre el público y sus realizadores, en un ambiente cercano e íntimo.

Esta primera edición tendrá como punto de partida el documental El fotógrafo de la 40, dirigido por Erika Santelices y Orlando Barría.

La película reconstruye la historia de Pedro Aníbal Fuentes Berg, el fotógrafo que documentó los crímenes ocurridos en la cárcel clandestina de La 40 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, a través de un archivo visual que invita a reflexionar sobre la memoria histórica y el poder de la imagen.

La obra ha sido reconocida con el premio al Mejor documental dominicano otorgado por la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica (Adopresci), así como con el primer lugar en la categoría de documental en el Festival de San Juan, Puerto Rico, y en el Dominican Film Festival in New York. Además, ha sido seleccionada en más de una decena de festivales internacionales.

El cineforo marca el inicio de una programación continua dedicada a la exhibición y difusión del cine dominicano, con un ciclo que incluirá títulos como Bantú Mama, de Iván Herrera, e Interior apartamento día, de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, junto a Vals de Santo Domingo, de Tatiana Fernández, consolidando una muestra del mejor cine dominicano en un espacio único frente al mar.

Para la proyección de Bantú Mama, programada el viernes 29 de mayo, estarán presentes Iván Herrera y Clarisse Albrecht, actriz principal de la película, así como co-guionista y co-productora, quienes participarán en un conversatorio con el público, indica una nota de prensa.

La iniciativa mantiene además una convocatoria abierta para cineastas interesados en presentar sus obras y dialogar con el público.

Con esta propuesta, Casa Grande apuesta por fortalecer la oferta cultural en Playa Bonita y generar un espacio alternativo de acceso al cine en Las Terrenas, una localidad que no cuenta con salas de cine tradicionales.

La iniciativa busca acercar el cine dominicano a nuevas audiencias, tanto locales como visitantes, en un entorno que conecta cultura y paisaje.

El evento se desarrollará en el patio de Casa Grande, frente al mar, como una experiencia que combina cine, conversación y comunidad.