"The Sheep Detectives" y las voces detrás de un misterio improbable

"The Sheep Detectives" cuenta con un elenco estelar encabezado por el actor Hugh Jackman. ( FUENTE EXTERNA )

En una industria donde las ideas originales escasean, "The Sheep Detectives" parte de una premisa que, en papel, suena casi absurda: un grupo de ovejas decide investigar la muerte de su pastor, interpretado por Hugh Jackman.

Sin embargo, lo que podría quedarse en una simple curiosidad se transforma en una propuesta que mezcla el misterio clásico con sensibilidad emocional.

Basada en la novela "Three Bags Full", la película dirigida por Kyle Balda y escrita por Craig Mazin apuesta por un equilibrio entre comedia e intriga, sin perder de vista su vocación de entretenimiento familiar.

Ese tono fue uno de los temas centrales durante una rueda de prensa en la que parte del elenco interactuó con estudiantes del New York City Charter School of the Arts, invitados especiales al evento.

En el encuentro participaron Hugh Jackman, Julia Louis-Dreyfus, Nicholas Braun, Molly Gordon y Chris O´Dowd, quienes compartieron detalles sobre sus personajes y el proceso detrás de la historia.

Desde la voz del elenco

La participación del público infantil aportó un enfoque distinto a la actividad, con preguntas centradas en el proceso creativo de la producción.

Las respuestas, en muchos casos, se alejaron de lo técnico para conectar con los elementos más emocionales y divertidos de la historia.

Al referirse a su personaje, Jackman fue directo: "Ama a las ovejas, su vida está dedicada a ellas", explicó sobre el pastor George, añadiendo que es un hombre que entiende mejor a los animales que a las personas.

Julia Louis-Dreyfus, por su parte, destacó el arco de su personaje, la oveja Lily, señalando que "realmente evoluciona a lo largo de la historia y llega a nuevas realidades a partir de lo que descubre".

Chris O´Dowd, quien da voz a Mopple, explicó que su personaje "recuerda todo, es su don, pero también su maldición", introduciendo uno de los elementos más particulares del relato.

Por su parte, Nicholas Braun describió a Tim Derry como un policía que busca reconocimiento dentro de su comunidad, destacando que "nadie le da crédito por las pequeñas cosas que hace".

Imaginación y técnica

El rodaje de "The Sheep Detectives" se extendió por unas siete semanas y estuvo marcado por un ritmo exigente. Según explicó Nicholas Braun, las jornadas eran largas y demandantes, propias de una producción de esta escala.

A esto se sumaron las dificultades del clima en Inglaterra, que, como señaló Molly Gordon, estuvo caracterizado por lluvias constantes que provocaron retrasos y obligaron a ajustar el calendario de filmación en varias ocasiones.

Aun así, uno de los aspectos más comentados durante la actividad fue el proceso de actuación, especialmente en escenas donde los actores debían interactuar con elementos que serían añadidos en postproducción.

Gordon, quien encarna a Rebecca Hampstead, hija de George, describió esa experiencia con humor.

"Mi compañero de escena era un pedazo de cartón. Fue raro, pero también emocionante. Luego ves el resultado final y todo cobra sentido", comentó al recordar cómo construyó sus escenas sin referencias reales.

En el caso del doblaje, Julia Louis-Dreyfus explicó que el proceso dependía en gran medida de la imaginación: "Estaba completamente sola en una habitación muy oscura, tenía que imaginar que estaba en una colina con otras ovejas".

Conectar con el público

Más allá de los detalles técnicos, el elenco coincidió en resaltar lo que consideran como el componente emocional del proyecto.

Molly Gordon subrayó lo que la atrajo del guion: "Es una historia que nos recuerda que la vida es un regalo".

"Mi parte favorita fue ver el resultado final. Me impresionó el nivel de detalle y el trabajo de animación", agregó Louis-Dreyfus.

Jackman, por su parte, definió a "The Sheep Detectives" como una experiencia que combina humor y sensibilidad.

Para el popular actor esta fue "una película sobre crecer, sobre enfrentar verdades difíciles y entender quién eres".