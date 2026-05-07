Luisito Comunica filma en República Dominicana la película "Un gurú en el paraíso"

Luisito Comunica en las grabaciones de la película "Un gurú en el paraíso". ( FUENTE EXTERNA )

El popular creador de contenido mexicano Luisito Comunica se encuentra en República Dominicana participando en el rodaje de la película "Un gurú en el paraíso", una producción internacional que tendrá como escenarios principales los destinos turísticos de Punta Cana y Miches.

Las grabaciones comenzaron el pasado lunes 4 de mayo como parte de un acuerdo cinematográfico que reúne a varios países de la región y que busca fortalecer la industria audiovisual caribeña y latinoamericana.

El filme representa una de las primeras apuestas de alcance internacional de Premium Latin Films, empresa encabezada por el empresario y senador dominicano Franklin Romero, quien impulsa esta iniciativa cinematográfica con miras al estreno previsto para el año 2027.

A través de sus redes sociales, Luisito Comunica ha mantenido a sus seguidores al tanto del proceso de producción.

El influencer ha compartido historias y fotografías detrás de cámaras donde se le observa en sesiones de maquillaje, además de imágenes en las que exhibe maquillaje de efectos especiales que simula heridas en sus manos, despertando la curiosidad de sus millones de seguidores sobre la trama de la película.

Una relación cercana con República Dominicana

Esta no es la primera vez que el creador digital visita el país. En septiembre del año pasado, Luisito Comunica protagonizó un incidente que rápidamente se volvió viral luego de ser detenido momentáneamente por agentes del Metro de Santo Domingo mientras grababa contenido dentro de uno de los vagones.

Tras resolverse la situación, el youtuber continuó explorando distintos rincones de la capital dominicana. Durante su estadía recorrió el populoso sector de Gualey, se trasladó en motoconcho, degustó la tradicional mamajuana y también visitó el Teleférico de Santo Domingo.

Toda esa experiencia fue documentada en videos publicados en su canal de YouTube, donde acumularon millones de reproducciones y despertaron gran interés internacional por la cultura y la vida cotidiana dominicana.