Nacer con consecuencias: documental aborda el drama silencioso del alcohol en el embarazo

Según datos estadísticos, hay 14.6 casos de Síndrome Alcohólico Fetal por cada 10,000 nacimientos en el país. ( FUENTE EXTERNA )

José (nombre ficticio), de 11 años, todavía no sabe leer y apenas sabe escribir. A pesar de asistir regularmente a la escuela y a salas de tareas, su falta de concentración le impide aprovechar el tiempo, llevándolo a dormir en lugar de aprender.

Su tía Carmen María, quien lo ha criado desde su nacimiento lo llevó al Hospital Infantil doctor Robert Reid Cabral a una evaluación y el hallazgo fue devastador, padece de un retraso en su desarrollo cognitivo debido al consumo de alcohol de su madre, a quien ni siquiera conoce, durante su gestación.

Su historia se da a conocer en el cortometraje titulado Nacer en grados del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el cual, a través de testimonios como el de José y el análisis clínico de los licenciados Pedro Polanco y Melissa Fiallo, expone las secuelas irreversibles del consumo de alcohol durante la gestación.

Según datos estadísticos, hay 14.6 casos de Síndrome Alcohólico Fetal por cada 10,000 nacimientos en el país.

En ese sentido, Dalul Ordehi, decana del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del Intec, expuso los riesgos de esta práctica y alertó sobre investigaciones que indican que el 52 % de las mujeres dominicanas ingieren alcohol durante la gestación.

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Señaló que el cortometraje, resultado del trabajo conjunto de las carreras de Cine y Comunicación Audiovisual y Psicología del Intec, desmantela mitos culturales, como la creencia de que "un traguito no hace nada" durante el embarazo.

El proyecto cinematográfico se inspiró en la investigación académica de la doctora María Eugenia Portela y contó con la colaboración del Ministerio de Salud Pública y del sector privado para visibilizar esta realidad social.

Impacto hospitalario y prevención

Las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) posicionan a República Dominicana en el tercer lugar de las Américas en prevalencia de consumo de alcohol durante el embarazo. Los registros nacionales advirtieron sobre 1,986 adolescentes, en edades entre 12 y 18 años, que cursaron un embarazo y consumieron estas bebidas durante 2025.

Las consecuencias de esta sustancia en el desarrollo se reflejan directamente en los centros médicos. Entre los años 2019 y 2021, el Hospital Infantil doctor Robert Reid Cabral registró 100 casos de niños con condiciones del espectro de este síndrome.

Por su parte, durante la presentación previo al cortometraje se expuso que, la Maternidad de Los Mina reporta 86 embarazadas con este hábito de consumo durante el 2026.

Entre las principales consecuencias de padecer el síndrome se encuentra que provoca que la esperanza de vida de las personas nacidas con la condición se reduzca a la mitad, promediando los 34 años de edad.

No obstante, según los datos presentados por la profesora Dalul Ordehi los programas de salud evidencian resultados efectivos tras la intervención médica. Por ejemplo, en el Hospital Municipal de Mata Hambre de Santo Domingo, los registros de afecciones relacionadas descendieron de cincuenta a ocho casos luego de la implementación de acciones institucionales de concientización.

La actividad de presentación de la pieza cinematográfica culminó con un panel de discusión moderado por el doctor Elías Tejada, representante del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública.

En el encuentro participaron la doctora Luz María Romero, psiquiatra del hospital Robert Reid Cabral; y el licenciado Pedro Polanco, neuropsicólogo del mismo centro médico.

El diálogo también integró a la investigadora María Eugenia Portela y a la doctora Dalul Ordehi. Además, contó con la presencia del doctor Alejandro Uribe, director del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública.

Sobre "Nacer en grados"

Este documental, dirigido por el profesor Rafael Lacau y el egresado Ángel Guerrero, surge como proyecto de grado de la Licenciatura en Cine y Comunicación del Intec, y expone una problemática de salud pública, cómo lo es el consumo de alcohol durante la gestación.

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