"Nieta de mi abuela" destaca en una cartelera que mezcla intimidad y espectáculo

"Nieta de mi abuela", el nuevo documental de Tatiana Fernández Geara, encabeza los estrenos de la semana. ( CINE CARMELITA )

La cartelera de esta semana combina propuestas muy distintas entre sí, desde una mirada íntima sobre la memoria familiar y las expectativas sociales hasta espectáculos marcados por la acción, el misterio y la música en vivo.

Entre los estrenos destaca "Nieta de mi abuela", el nuevo documental de Tatiana Fernández Geara, que explora el amor, la soledad y las relaciones familiares a partir de recuerdos personales y archivos íntimos.

Junto a esta producción dominicana, la oferta incluye el regreso del universo de "Mortal Kombat", una peculiar historia detectivesca protagonizada por ovejas y una experiencia cinematográfica construida alrededor de la gira mundial de Billie Eilish.

Nieta de mi abuela

Un viaje íntimo y personal da forma a este documental dirigido por Tatiana Fernández Geara, quien parte de una frase de su abuela para explorar temas como el amor, la soledad y las expectativas sociales.

A través de archivos familiares, cartas y recuerdos, la cineasta reconstruye la vida de Teresa, una mujer que desafió las normas de su tiempo.

Más que un retrato biográfico, la película propone una reflexión generacional sobre lo que significa "no quedarse sola", conectando pasado y presente desde una mirada honesta y profundamente humana, que invita al espectador a cuestionar ideas sobre el amor y la independencia.

Mortal Kombat II

La historia retoma el universo establecido en la entrega anterior para llevarlo a una escala mayor, donde los enfrentamientos ya no son simples duelos, sino una batalla directa por la supervivencia del Reino de la Tierra.

La incorporación de Johnny Cage y la presencia de Shao Kahn elevan el conflicto hacia un terreno más épico y decisivo. Con un elenco que combina rostros conocidos y nuevas incorporaciones, la película apuesta por intensificar la acción y el espectáculo visual.

El resultado es una secuela que busca responder directamente a las expectativas del público, ampliando el mundo y sus personajes.

The Sheep Detectives

En un giro inesperado dentro del género de misterio, esta película presenta la historia de un grupo de ovejas que, tras la muerte de su pastor, asumen el rol de detectives para resolver el crimen.

Lo que comienza como una premisa curiosa evoluciona hacia un relato que mezcla humor, intriga y observación del comportamiento de los humanos.

Basada en la novela "Tres bolsas llenas", la película combina un elenco de voces reconocidas con una narrativa que juega con las convenciones del "whodunit". Su tono accesible y su enfoque creativo la convierten en una opción distinta dentro de la cartelera.

Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft - The Tour Live in 3D

Más allá de un simple registro de concierto, esta propuesta audiovisual busca capturar la experiencia completa de una gira en vivo y trasladarla al cine mediante tecnología 3D. Dirigida por Billie Eilish junto a James Cameron, la película combina música, puesta en escena y una narrativa visual diseñada para la gran pantalla.

Filmada durante una serie de presentaciones con entradas agotadas, la producción ofrece una mirada cercana a una de las artistas más influyentes de su generación. El resultado es una experiencia inmersiva pensada tanto para seguidores como para quienes buscan algo diferente.