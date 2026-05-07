Premios Platino inaugura su edición en Xcaret con un homenaje al poder de las historias colectivas

La ceremonia inaugural de los Premios Platino reconoció a los primeros ganadores de una edición histórica marcada por la conciencia social. ( FUENTE EXTERNA )

El cine iberoamericano vive uno de sus momentos de mayor expansión artística y proyección internacional, y la apertura de la XIII edición de los Premios Platino confirmó que esa vitalidad ya no solo se mide en reconocimientos o cifras de audiencia, sino también en la profundidad de las historias que hoy emergen desde América Latina, España y Portugal.

La noche de este jueves, el majestuoso Teatro Gran Tlachco, ubicado dentro del Parque Xcaret, se transformó en el epicentro del audiovisual iberoamericano durante la ceremonia inaugural de los premios, un encuentro inédito que marcó un cambio importante en la dinámica tradicional de estos galardones.

Por primera vez en la historia de los Platino, 21 de las 36 categorías fueron entregadas antes de la gala principal, en una ceremonia enfocada en reconocer el trabajo técnico, creativo y actoral que sostiene cada producción cinematográfica y televisiva.

No fue aún la gala central, programada para el próximo 9 de mayo, sino la entrega de los primeros reconocimientos de una edición que desde su arranque dejó claro el tono que definirá este año: la reivindicación del trabajo colectivo y del arte como herramienta de memoria, reflexión y transformación social.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/fd8a77f5-c433-4e28-aa7a-672a9500550d-35519503.jpg Dolores Fonzi, directora de la película argentina Belén, una de las galardonadas.

La ceremonia, conducida por el actor colombiano Carlos Torres y la actriz española Cayetana Guillén Cuervo, encontró su mayor fuerza no solo en los premios entregados, sino en los discursos que atravesaron la noche con mensajes sobre solidaridad, empatía y responsabilidad cultural.

"Nadie se salva solo"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/652eaf2c-9286-4b53-8788-0549967cc9d5-f4ff3765.jpg Otro de los reconocidos.

Entre las producciones más reconocidas destacó El eternauta, adaptación de la emblemática historieta creada por Héctor Germán Oesterheld, que obtuvo cinco galardones en categorías técnicas y actorales de televisión.

La serie se consolidó como uno de los fenómenos audiovisuales más importantes de la región gracias a una narrativa que, desde la ciencia ficción, dialoga directamente con las tensiones contemporáneas: el individualismo, la crisis social y la necesidad de construir comunidad.

La actriz Andrea Pietra, reconocida por su participación en la producción, resumió el espíritu de la obra con una reflexión que encontró eco inmediato en la audiencia:

"Actualmente el individualismo es la base de todos, pero acá viene el héroe colectivo diciendo que no nos podemos salvar solos; si nos falta el agua, la tierra, estamos estropeando todo. Lo podemos hacer, hay mucha gente buena y conectada".

Sus palabras fueron complementadas por el actor uruguayo César Troncoso, quien también fue distinguido durante la ceremonia y destacó que el mensaje central de la serie refleja la esencia misma del trabajo audiovisual:

"La frase de ´nadie se salva solo´ representa la realidad del trabajo audiovisual: técnicos, actores, directores y equipos enteros construyen juntos cada historia. Vivimos y actuamos en sociedad".

En una industria donde las grandes figuras suelen concentrar la atención pública, la ceremonia inaugural de los Platino colocó deliberadamente el foco en quienes construyen el cine desde la colectividad.

Cine con memoria y conciencia social

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/premios-platino-2026--revelan-ganadores-en-categorias-tecnicas-e2640fe1-focus-min04-045-896-504-209b9620.jpg En el apartado cinematográfico, Sirât y El agente secreto se posicionan como las producciones más destacadas. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los momentos más intensos de la noche llegó con el reconocimiento a Belén, filme centrado en la historia de una mujer acusada de aborto y que ha logrado convertirse en un símbolo de debate social y educativo dentro y fuera de Argentina.

La actriz Camila Plaate, galardonada como Mejor Actriz de Reparto, ofreció uno de los discursos más contundentes de la ceremonia. Tras recordar que ese día se conmemoraba un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón, lanzó una frase que estremeció la sala:

"Con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los más humildes. Palestina libre".

El pronunciamiento convirtió el escenario en un espacio de posicionamiento político y humanitario, reafirmando una constante histórica del cine iberoamericano: su capacidad para dialogar con las tensiones sociales y las luchas contemporáneas.

Además del reconocimiento actoral, Belén recibió el Premio al Cine y Educación en Valores, una distinción destinada a las obras capaces de trascender la pantalla y generar impacto en espacios académicos, comunitarios y sociales.

La película ha sido proyectada en escuelas, universidades y foros de discusión, consolidándose como un ejemplo del cine entendido no únicamente como entretenimiento, sino como instrumento de conciencia colectiva.

El auge técnico del audiovisual iberoamericano

La ceremonia también dejó ver el alto nivel técnico que atraviesa actualmente la producción iberoamericana.

La española Anatomía de un instante, basada en la obra de Javier Cercas, obtuvo cuatro reconocimientos en áreas como fotografía, dirección de arte, sonido y vestuario, confirmando la sofisticación visual y narrativa de las producciones contemporáneas de la región.

En cine, una de las grandes vencedoras fue El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho, que conquistó premios en Música Original, Montaje y Dirección de Arte.

Por su parte, Sirat, del director Oliver Laxe, destacó en sonido y efectos especiales gracias al trabajo encabezado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas.

Durante la recepción del premio, Casanovas defendió el sonido como una herramienta narrativa fundamental: "Queríamos destacar cómo el sonido puede ser utilizado para generar una experiencia física y emocional".

La frase sintetizó otro de los grandes mensajes de la noche: el cine no solo se mira; también se escucha, se siente y se construye desde múltiples disciplinas invisibles para el espectador.

Una industria que busca reconocerse a sí misma

Desde su creación, los Premios Platino han buscado fortalecer la identidad audiovisual iberoamericana y proyectarla hacia el mundo como una industria con voz propia.

El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, recordó durante la ceremonia que el propósito fundacional de estos reconocimientos ha sido "poner en valor nuestras historias y nuestras voces".

La edición de este año parece haber asumido esa misión con especial intensidad.

En tiempos dominados por plataformas globales, algoritmos y modelos de consumo acelerado, las producciones premiadas en Xcaret apostaron por relatos profundamente humanos: historias sobre comunidad, memoria, justicia, identidad y resistencia.

La gala principal de los Premios Platino se celebrará el próximo 9 de mayo y entregará categorías como Mejor Película, Mejor Serie, Mejor Interpretación Masculina y Femenina, además del Platino de Honor, que este año reconocerá la trayectoria del actor argentino Guillermo Francella.

Pero incluso antes de que llegue esa ceremonia central, la apertura en Xcaret ya dejó una certeza difícil de ignorar: el cine iberoamericano atraviesa un momento de madurez artística y conciencia cultural en el que las historias importan tanto como las personas que las hacen posibles.

Porque detrás de cada plano memorable, cada diálogo y cada escena que conmueve, existe una comunidad entera de creadores que sigue apostando por el arte como un espacio de encuentro, resistencia y humanidad compartida.