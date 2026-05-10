Bad Bunny se une al caos de "Minions & Monsters" con "EoO" en su nuevo tráiler

La canción "EoO" de Bad Bunny forma parte del avance final de la película "Minions & Monsters". ( FUENTE EXTERNA )

El universo amarillo más famoso del cine acaba de sumar una dosis de música urbana. Bad Bunny se convirtió en una de las grandes sorpresas del tráiler final de Minions & Monsters, la nueva entrega de la exitosa saga de Illumination y Universal Pictures.

¿La razón? Su tema "EoO" acompaña gran parte del avance y ya apunta a convertirse en uno de los himnos de la película.

Desde que salió el tráiler, las redes sociales explotaron. Los fans reconocieron inmediatamente el tema -incluido en el álbum Debí tirar más fotos- mientras veían a los Minions desatar el caos en un Hollywood ambientado en los años 20. Y sí, la combinación funciona mejor de lo que muchos imaginaban.

Monstruos, Hollywood y el toque urbano de Bad Bunny

En esta nueva aventura, los Minions intentarán conquistar la industria del cine creando una película de terror... usando monstruos reales. Como era de esperarse, el plan terminará saliéndose completamente de control y dará paso a una cadena de situaciones absurdas, explosiones, persecuciones y mucho humor físico.

La energía de "EoO" encaja perfectamente con ese tono frenético. El ritmo acompaña las escenas del tráiler mientras los personajes intentan sobrevivir al desastre que ellos mismos provocan, fusionando el sello irreverente de los Minions con el estilo inconfundible de Bad Bunny.

La película llegará exclusivamente a los cines el próximo 1 de julio de 2026 y promete mantener el éxito de una franquicia que ya supera los 5,600 millones de dólares en taquilla.

Además, contará con un reparto de voces encabezado por Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg y Trey Parker, bajo la dirección de Pierre Coffin.

Con esta colaboración, Benito Antonio Martínez Ocasio vuelve a demostrar que su música sigue cruzando fronteras y conquistando nuevos espacios, incluso dentro del cine animado. Porque si algo dejó claro este tráiler, es que los Minions ahora también tienen soundtrack urbano.