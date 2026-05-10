RD hace historia en los Premios Platino: "Olivia & las nubes" conquista la animación iberoamericana

Tomás Pichardo Espaillat posa en la sala de prensa de los Premios Platino tras recibir el galardón como mejor película de animación iberoamericana.

L a cinematografía dominicana vivió una noche histórica en la XIII edición de los Premios Platino celebrada en el majestuoso Teatro Gran Tlachco del parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

Por primera vez, una producción de República Dominicana logró alzarse con uno de los máximos galardones del cine iberoamericano gracias a "Olivia & las nubes", la innovadora película animada escrita y dirigida por Tomás Pichardo Espaillat, que obtuvo el premio a Mejor Película de Animación.

El triunfo marca un antes y un después para la industria audiovisual dominicana, que encuentra en esta victoria una validación internacional de años de crecimiento, talento y perseverancia creativa.

La obra, una delicada historia de amor narrada desde múltiples perspectivas emocionales y visuales, logró imponerse en una gala dominada por el cine brasileño y la ficción argentina.

Tras recibir el galardón, Pichardo Espaillat dedicó el premio a República Dominicana y reflexionó sobre el significado que tiene este reconocimiento para una industria emergente.

"Viniendo de una industria de animación tan pequeña como es República Dominicana, premios como este hacen un impacto enorme en esta industria, nos ayudan a crecer, a soñar con nuevas producciones".

Más tarde, en declaraciones ofrecidas a Diario Libre, el director aseguró sentirse profundamente orgulloso de llevar este premio al país y subrayó que el reconocimiento es prueba del extraordinario avance que ha experimentado el cine dominicano en los últimos años.

También confesó que, en el plano personal, este triunfo representa la confirmación de que los sueños sí pueden cumplirse.

Una noche de brillo iberoamericano

La gran triunfadora de la ceremonia fue la película brasileña "O Agente Secreto" ("El agente secreto"), dirigida por Kleber Mendonça Filho, que conquistó siete estatuillas, incluidas Mejor Película Iberoamericana de Ficción, Mejor Dirección y Mejor Guion. El actor Wagner Moura también obtuvo el premio a Mejor Interpretación Masculina por su actuación en la cinta.

En televisión, la serie argentina "El Eternauta" dominó ampliamente con ocho galardones, consolidándose como uno de los fenómenos audiovisuales más importantes del año en Iberoamérica.

Sin embargo, entre tantas producciones de gran presupuesto y potentes industrias cinematográficas, el nombre de República Dominicana brilló con una fuerza especial gracias a "Olivia & las nubes", una obra que se abre paso desde la sensibilidad artística y la innovación visual.

Blanca Soroa deslumbra con apenas 17 años

La gala también dejó momentos memorables protagonizados por nuevas generaciones del cine iberoamericano. La actriz española Blanca Soroa se convirtió en una de las intérpretes más jóvenes en ganar un Premio Platino al obtener el reconocimiento a Mejor Actriz por "Los domingos", de Alauda Ruiz de Azúa.

Con apenas 17 años, Soroa subió emocionada al escenario y confesó entre risas y nervios.

"¡Qué subidón, no me lo esperaba!".

Otra de las grandes vencedoras españolas fue Eva Libertad, quien obtuvo el premio a Ópera Prima por "Sorda", una película especialmente significativa por estar protagonizada por Miriam Garlo, considerada la primera actriz sorda en protagonizar un largometraje en España.

Guillermo Francella, homenaje a una carrera inolvidable

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la entrega del Premio Platino de Honor al actor argentino Guillermo Francella, reconocido por una trayectoria brillante y profundamente querida por el público iberoamericano.

"El mejor de los mimos", expresó Francella con humor y humildad al recibir el reconocimiento.

El actor, célebre por interpretaciones consideradas "camaleónicas" y por su extraordinaria capacidad de transformación, recordó que el verdadero motor de su carrera siempre ha sido la pasión: "El público sigue siendo mi combustible".

Y añadió una reflexión que arrancó una de las ovaciones más sentidas de la ceremonia.

"Lo que me ha sostenido siempre es la pasión, incluso cuando las cosas no salen. La pasión no garantiza el éxito, pero es lo único que hace que un actor encuentre su sentido".

Francella ya había sido premiado anteriormente por "El Clan" en 2016 y por la serie "El encargado" en 2023, reafirmando su condición de figura esencial del audiovisual latinoamericano.

Una gala entre rituales, naturaleza y controversia política

La ceremonia, conducida por los actores Cayetana Guillén Cuervo y Carlos Torres, estuvo inspirada en los cuatro elementos: fuego, agua, viento y tierra. La producción apostó por una estética profundamente vinculada al imaginario mexicano, con mariachis, rituales ancestrales, referencias selváticas y constantes alusiones al tequila y la cultura tradicional.

Como ya es habitual en las ediciones celebradas entre Madrid y Xcaret, la gala combinó espectáculo, folclore y una importante presencia del turismo cultural mexicano.

No obstante, la edición número trece de los Platino también estuvo marcada por una inesperada controversia política relacionada con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien canceló la última parte de su viaje a México y finalmente no asistió al evento.

Desde Madrid se denunció la supuesta existencia de "amenazas" del gobierno mexicano contra el complejo hotelero patrocinador de los premios. Sin embargo, el Grupo Xcaret negó categóricamente esas afirmaciones y pidió que el evento no fuese utilizado como plataforma política.

Sobre el galardón dominicano

En una noche dominada por gigantes audiovisuales de Brasil, Argentina y España, República Dominicana encontró su lugar en la historia. Y lo hizo a través de la imaginación, la sensibilidad artística y la fuerza de una película política, que, sin cambiar su esencia dominicana, conquistó uno de los premios más importantes de Iberoamérica.

Categoría Ganador(a) Película / Producción País Mejor película iberoamericana de ficción "O Agente Secreto" ("El agente secreto") Dir. Kleber Mendonça Filho Brasil Mejor comedia iberoamericana de ficción "La cena" Dir. Manuel Gómez Pereira España Mejor dirección Kleber Mendonça Filho "O Agente Secreto" Brasil Mejor guion Kleber Mendonça Filho "O Agente Secreto" Brasil Mejor interpretación masculina en cine Wagner Moura "O Agente Secreto" Brasil Mejor interpretación femenina en cine Blanca Soroa "Los domingos" España Mejor película de animación "Olivia & las nubes" Dir. Tomás Pichardo Espaillat República Dominicana Mejor película documental "Apocalipse nos Trópicos" Documental Brasil Ópera prima de ficción iberoamericana "Sorda" Dir. Eva Libertad España Mejor actor de reparto Álvaro Cervantes "Sorda" España Mejor actriz de reparto Camila Plaáte "Belén" Argentina ÁREAS TÉCNICAS – CINE Mejor dirección de fotografía Mauro Herce "Sirat" España Mejores efectos especiales Pep Claret "Sirat" España Mejor dirección de sonido Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas "Sirat" España Mejor música original Tomaz Alves Souza y Mateus Alves "O Agente Secreto" Brasil Mejor dirección de arte Thales Junqueira "O Agente Secreto" Brasil Mejor montaje Eduardo Serrano y Matheus Farias "O Agente Secreto" Brasil Premio al Cine y Educación en Valores "Belén" Largometraje Argentina Mejor diseño de vestuario Helena Sanchís "La cena" España Mejor maquillaje y peluquería Nacho Díaz y Ana y Belén López-Puigcerver "El cautivo" España Premio Platino de Honor Guillermo Francella Reconocimiento a la trayectoria Argentina html