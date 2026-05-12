República Dominicana fortalece su presencia en el Festival de Cannes 2026 con amplia delegación

República Dominicana fortalece su presencia en el Festival de Cannes 2026. En la imagen se ve a Hans García.

La industria cinematográfica de la República Dominicana continúa consolidando su posicionamiento internacional con una destacada participación en el Marché du Film, el mercado audiovisual del Festival de Cannes 2026, considerado uno de los escenarios más importantes de negocios, coproducción y networking de la industria global.

Como eje central de esta presencia dominicana, los productores Pedro Urrutia, Ulla Prida y Ronni Castillo forman parte del Producers Network, uno de los espacios más relevantes del Marché du Film para conectar con productores, inversionistas, distribuidores y agentes internacionales.

Esta participación se desarrolla en el marco de las Acciones de Apoyo al Posicionamiento Internacional de Agentes y Proyectos Cinematográficos, impulsadas por la Dirección General de Cine (Dgcine), iniciativa orientada a fortalecer la internacionalización del talento dominicano y facilitar su acceso a plataformas estratégicas de alto nivel.

Junto a ellos también participan en el Producers Network los productores Esteban Martín, Dilia Pacheco, Ana Iris Gómez y Francis Disla, ampliando la representación nacional en este importante espacio de industria.

La delegación dominicana desarrolla además una agenda enfocada en el fortalecimiento de alianzas internacionales, con encuentros de coproducción junto a representantes de Alemania, Uruguay, Brasil y México, así como reuniones con Colombia, País Vasco, Costa Rica y Chile.

Dentro de las actividades oficiales también destaca el encuentro "Meet & Greet: República Dominicana", concebido como una plataforma de promoción país e intercambio profesional con actores clave del sector audiovisual internacional.

La agenda contempla igualmente la participación de la directora dominicana Gabriela Ortega en el panel "From Market to Mandate: Latin Stories in Global Films", organizado por la revista Deadline, donde se abordará el impacto y alcance de las narrativas latinoamericanas en el mercado global.

En el área de desarrollo de proyectos, las producciones Ecos, de Kryzz Gautier, y Macheteros, de Daniel Oramas, participarán en el Fantastic Round Robin del Fantastic Pavilion del Marché du Film, espacio especializado en cine de género que conecta proyectos emergentes con profesionales de la industria internacional.

Asimismo, Paul Ovalles participará con su proyecto Sueño Siamés, luego de obtener el Premio DGCINE en el MACS Film Festival. En esta edición también colaborará dentro del stand dominicano, compartiendo la experiencia adquirida a partir de su participación en dicho festival.

La delegación está integrada por destacadas figuras del sector audiovisual, entre ellas Bladimir Abud, Hans García, Ingrid Cruz Espinal, Kiki Meléndez, Violeta Lockhart, Yanillys Pérez, Joan Monegro, Omar De La Cruz, Yvette Marichal y Sylvie Weber.

La representación oficial está encabezada por la directora general de la DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva, junto a Isabella García, quienes lideran los esfuerzos de articulación estratégica y promoción internacional del cine dominicano.

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La participación adquiere especial relevancia en un momento de creciente reconocimiento internacional para la cinematografía nacional, impulsado por logros recientes como el Premio Platino otorgado a Olivia y las Nubes , reafirmando la calidad, diversidad y proyección global del cine dominicano .

otorgado a , reafirmando la calidad, diversidad y proyección global del . Esta presencia en Cannes cuenta además con el respaldo de aliados del sector privado como Club Hemingway, Banco López de Haro, Forteza y La Aurora Dominicana, cuyo apoyo contribuye al fortalecimiento y proyección internacional de la industria audiovisual dominicana.