"In the Grey" lleva el espionaje y la acción a la cartelera de la semana

"In the Grey", el más reciente filme del cineasta Guy Ritchie, figura entre los estrenos de la semana. ( BLACK BEAR INTERNATIONAL/C2 MOTION PICTURE GROUP/TOFF GUY FILMS )

La cartelera de esta semana combina adrenalina, criaturas sobrenaturales y humor familiar con tres propuestas que apuestan por estilos muy distintos. Desde una misión secreta cargada de tensión y estrategias militares hasta un enfrentamiento contra una entidad oscura en Halloween, los estrenos exploran distintos tipos de espectáculo y entretenimiento.

A esto se suma una aventura de tono más ligero protagonizada por Jackie Chan y un panda que termina envuelto en una tribu misteriosa. El resultado es una oferta variada que mezcla acción, horror y comedia para públicos diferentes.

In the Grey

Guy Ritchie regresa al terreno del thriller criminal y de espionaje con "In The Grey", filme protagonizado por Henry Cavill, Jake Gyllenhaal y Eiza González.

La historia sigue a un equipo encubierto de agentes de élite que opera en las sombras y recibe la misión de recuperar una fortuna de mil millones de dólares robada por un déspota. Pronto el atraco se transforma en una guerra de supervivencia.

Panda Plan 2: The Magical Tribe

Jackie Chan vuelve a combinar acción y comedia en "Panda Plan: The Magical Tribe", secuela de la película china estrenada en 2024. En esta ocasión, Chan termina involucrado en una aventura junto a Hu Hu, un panda que accidentalmente es confundido con una figura sagrada dentro de una tribu aislada del resto del mundo.

La historia utiliza elementos modernos y tradicionales para construir un filme familiar lleno de humor y aventura.

Obsession

El deseo romántico y la obsesión se mezclan en este thriller sobrenatural dirigido por Curry Barker. La historia sigue a Bear, un joven empleado de una tienda de música que recurre a un objeto con poderes oscuros para intentar que Nikki, su amiga de la infancia, se enamore de él.

Sin embargo, lo que comienza como una fantasía aparentemente inofensiva pronto se transformará en una pesadilla que solo va empeorando.