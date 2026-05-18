El Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD regresa con 16 estrenos dominicanos

El jurado oficial está integrado por Félix Manuel Lora, Dahiana Acosta, Jeury Frías, Yoel Morales, Marc Mejía, Nolberto Batista e Ysidro García, durante el encuentro de prensa realizado en las salas VIP de Downtown Center, en el que participaron ejecutivos de Altice Dominicana y Caribbean Cinemas. ( FUENTE EXTERNA )

El Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD celebrará su sexta edición del 28 de mayo al 3 de junio con una programación completamente enfocada en producciones dominicanas, consolidándose como uno de los principales espacios de exhibición y promoción del cine local.

La cartelera de este año incluirá 16 películas dominicanas en estreno, 22 cortometrajes y tres conversatorios con profesionales de la industria cinematográfica. Las proyecciones se realizarán en Caribbean Cinemas de Downtown Center, en Santo Domingo, y también habrá funciones en Caribbean Cinemas Plaza Internacional, en Santiago.

Durante un encuentro de prensa realizado en las salas VIP de Downtown Center, ejecutivos de Altice Dominicana y Caribbean Cinemas destacaron que esta edición contará con la programación más amplia desde la creación del festival.

La apertura estará a cargo de la película "Qué más puede hacerme", dirigida por Félix Germán y protagonizada por Yasser Michelén, Marta González y Dalisa Alegría. La cinta narra la historia de Eugenio, un poeta y vagabundo que, tras enfrentar pérdidas personales y un accidente que cambia su vida, encuentra una nueva oportunidad a través de la compasión y el amor.

El cierre del festival será con "La corta vida de las flores", dirigida por Pablo Lozano y protagonizada por Héctor Aníbal, Judith Rodríguez, Lidia Ariza, Yasser Michelén e Isabel Spencer. El drama presenta la historia de una pareja que, mientras espera su primer hijo, enfrenta situaciones del pasado que ponen a prueba su relación.

Entre las películas en competencia figuran títulos como "Milvio, fotógrafo de la revolución", de Milbert Pérez; "Entiérrenlo parao´", de Ronni Castillo; "Bajo el mismo sol", de Ulises Porra; "Melodrama", de Andrés Farías; "Life is a dream", de Alex Rodríguez; y "Boru", de Ronny A. Sosa, entre otras producciones.

El festival también contará con una sección de películas emergentes fuera de competencia, donde se presentarán proyectos como "Sublime Gracia", de Fel Di Gargo; "Un maldito lío", de Mario De Moya; y "Mi Les Paul", de Francisco Valdez.

Como parte de las novedades de esta edición, se desarrollará "Cinema Sessions", una serie de conversatorios gratuitos con figuras del cine dominicano. Entre los participantes estarán la productora Kendy Yanoret, así como los directores Frank Perozo, Yoel Morales y Johanne Gómez. También participarán los actores Judith Rodríguez, Vicente Santos y Gerardo Mercedes.

La programación incluirá además contenidos especiales, como el documental "Mujeres extraordinarias", centrado en la vida y legado de cinco mujeres dominicanas, y un audiovisual dedicado al diseñador Miguel Genao y la evolución de la moda dominicana.

El jurado oficial

El jurado oficial está integrado por Félix Manuel Lora, Dahiana Acosta, Jeury Frías, Yoel Morales, Marc Mejía, Nolberto Batista e Ysidro García, quienes evaluarán las producciones participantes en categorías como mejor película, dirección, actuación, guion, documental y cortometraje.

El festival también mantendrá su espacio para nuevos talentos universitarios mediante la exhibición de cortometrajes realizados por estudiantes de Unibe, Pucmm, Unapec, Intec, Chavón y la UASD.

Las boletas y abonados estarán disponibles a partir del 28 de mayo en la boletería de Caribbean Cinemas Downtown Center y a través del portal oficial del festival. Además, los estudiantes podrán acceder a tarifas especiales durante toda la jornada cinematográfica.

Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD 2026 Películas en competencia Director/a Milvio, fotógrafo de la revolución Milbert Pérez Entiérrenlo parao´ Ronni Castillo Lo que puede ser mañana: La invasión Oscar Evelio Gutiérrez Bajo el mismo sol Ulises Porra Qué más puede hacerme Félix Germán Batalla de los Ángeles Félix Germán Melodrama Andrés Farías La corta vida de las flores Pablo Lozano Life is a dream Alex Rodríguez Boru Ronny A. Sosa Aquella primavera Mayra Poueriet Más allá del humo Mariel Aponte Películas emergentes Director/a Sublime Gracia Fel Di Gargo La Ventana Mario De Moya Fernández y otros Un maldito lío Mario De Moya Mi Les Paul Francisco Valdez Cortometrajes universitarios Universidad A Tempo UNIBE La Herencia UNIBE El colmadón PUCMM Sol de acero PUCMM Al otro lado del altar UNAPEC Del otro lado UNAPEC Mute INTEC No te dejes matar INTEC Un son descalzo CHAVÓN Suero CHAVÓN Última llamada UASD Indecisión UASD