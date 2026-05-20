×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Kevin Spacey
Kevin Spacey

Boicoteado por Hollywood, Kevin Spacey aparece en la alfombra roja de Cannes

El actor ganador del Óscar por "American Beauty" siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual en su contra, pero su carrera quedó marcada por estos casos

    Expandir imagen
    Boicoteado por Hollywood, Kevin Spacey aparece en la alfombra roja de Cannes
    El actor Kevin Spacey en Cannes. (AFP)

    El actor estadounidense Kevin Spacey, que cayó en desgracia tras acusaciones de agresiones sexuales, apareció este miércoles en la alfombra roja del Festival de Cannes.

    El actor ganador del Óscar por "American Beauty" siempre ha negado las acusaciones en su contra, pero su carrera quedó marcada por estos casos, algunos de los cuales emergieron durante el movimiento #MeToo.

    Spacey, que mantiene su inocencia, fue absuelto en 2023 de nueve cargos de presuntos delitos sexuales en Reino Unido, y un tribunal de Nueva York desestimó en 2022 una demanda civil por conducta sexual inapropiada de 40 millones de dólares contra el actor de 66 años.

    En marzo de este año, llegó a un acuerdo con tres hombres que habían presentado una demanda civil en Reino Unido en su contra.

    Más

    • Spacey estaba en la cima de su fama cuando surgieron las primeras acusaciones y tras ellas prácticamente no volvió a trabajar en Hollywood.

    El año pasado, Spacey recibió un premio a toda su carrera al margen del Festival de Cannes.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.