"Punta Cana la película": la nueva apuesta de Roddy Pérez para el cine global

Roddy Pérez anunció el lanzamiento de "Punta Cana La Película", una saga cinematográfica internacional que será rodada entre República Dominicana, Nueva York, París, Roma y Seúl. ( SUMINISTRADA )

El productor y empresario dominicano Roddy Pérez anunció su regreso a la industria cinematográfica con el lanzamiento de Punta Cana la película, una propuesta concebida como el inicio de una saga internacional que combinará comedia romántica, enredos y elementos costumbristas.

La primera entrega contará con un presupuesto de 50 millones de pesos dominicanos y tendrá como eje principal a Punta Cana, destino que servirá como escenario visual y narrativo de la historia.

La película buscará proyectar la esencia contemporánea del Caribe a través de sus paisajes, diversidad cultural, dinámica turística y estilo de vida.

Escenarios internacionales y multiculturalidad

Además de República Dominicana, la producción incluirá escenas filmadas en Nueva York, París, Roma y Seúl, reforzando el carácter multicultural e internacional del proyecto.

Punta Cana la película apostará por un formato comercial enfocado en romance, humor, música, glamour y choques culturales dentro de una narrativa dirigida al mercado global del entretenimiento.

La historia explorará encuentros entre personajes de distintas nacionalidades y estilos de vida, resaltando la identidad dominicana en escenarios internacionales de alto impacto visual.

El proyecto contará con un elenco internacional integrado por nuevos talentos, figuras emergentes y artistas vinculados al cine, la televisión, la música y la moda.

Fortaleciendo la industria audiovisual

Asimismo, reunirá técnicos y profesionales de la industria audiovisual internacional, fortaleciendo la proyección de República Dominicana como uno de los centros cinematográficos y creativos más importantes del Caribe.

El rodaje iniciará en noviembre de 2026 y se desarrollará bajo un amplio calendario internacional. El estreno de la primera entrega está previsto para el segundo trimestre de 2027.

Roddy Pérez explicó que la iniciativa busca desarrollar franquicias audiovisuales de alcance global, integrando entretenimiento, cultura, turismo y proyección internacional.

La película también pretende servir como plataforma de promoción para República Dominicana, destacando especialmente a Punta Cana como destino turístico y locación cinematográfica.

La producción contará con la participación de Nurgul Shayakhmetova y Bradley Bixler como productores asociados.

Además, tendrá el respaldo de Dominicana Verde y Marca Ciudad, entidades orientadas a impulsar proyectos culturales, turísticos y creativos de impacto internacional.

Los productores adelantaron que próximamente revelarán detalles relacionados con el elenco oficial, acuerdos internacionales, banda sonora y futuras entregas de la saga.

Con una combinación de romance, humor, lujo y diversidad cultural, Punta Cana la Película busca posicionarse como uno de los proyectos audiovisuales dominicanos con mayor proyección internacional de los próximos años.