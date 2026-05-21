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"The Mandalorian and Grogu" lleva el universo de "Star Wars" de regreso a las salas de cine

La nueva aventura galáctica comparte espacio con dos propuestas de horror sobrenatural marcadas por entidades oscuras y persecuciones mortales

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"The Mandalorian and Grogu" lleva el universo de "Star Wars" de regreso a las salas de cine (LUCASFILM/GOLEM CREATIONS/IAN BRYCE PRODUCTIONS)

La cartelera de esta semana reúne propuestas que se mueven entre la aventura espacial y el terror sobrenatural. Desde una nueva misión dentro del universo de "Star Wars" hasta enfrentamientos contra entidades demoníacas y asesinos surgidos de la oscuridad, los estrenos exploran distintos tipos de tensión, peligro y supervivencia en escenarios completamente opuestos.

Mientras "The Mandalorian and Grogu" expande la historia de Din Djarin y su aprendiz en medio de los conflictos posteriores a la caída del Imperio, "The Jester 2" y "Passenger" llevan el horror hacia terrenos más psicológicos y sobrenaturales.

El resultado es una oferta que mezcla fantasía, acción y terror con propuestas pensadas para públicos muy distintos.

The Mandalorian and Grogu

El universo de "Star Wars" regresa a la gran pantalla con "The Mandalorian and Grogu", una continuación de la serie de Disney+ centrada en Din Djarin y su pequeño aprendiz.

Ambientada tras la caída del Imperio Galáctico, la historia sigue al legendario cazarrecompensas mandaloriano mientras trabaja junto a la Nueva República para enfrentar amenazas surgidas entre los restos del antiguo régimen.

En esta ocasión, Djarin y Grogu son enviados a una peligrosa misión relacionada con los Hutts y con sectores de la galaxia donde todavía sobreviven figuras ligadas al antiguo Imperio.

The Jester 2

El terror sobrenatural toma la cartelera con "The Jester 2", secuela inspirada en los cortometrajes creados por Colin Krawchuk y popularizados en YouTube.

La historia sigue a Max, una adolescente aficionada a la magia que, durante la noche de Halloween, termina atrapada en un juego mortal contra el Bufón, una entidad capaz de convertir ilusiones y trucos en situaciones letales.

Entre trampas, juegos mentales y números macabros, la protagonista debe encontrar la manera de sobrevivir a una noche donde cada decisión puede convertirse en una sentencia de muerte.

Passanger

Una carretera desierta y un accidente mortal marcan el inicio de la pesadilla en "Passenger", un thriller sobrenatural dirigido por André Øvredal. La historia de este filme sigue a Tyler y Maddie, una joven pareja que, tras presenciar un brutal choque nocturno durante un viaje en camioneta, descubre que algo oscuro los ha seguido.

A partir de ese momento son perseguidos por una entidad demoníaca conocida como El Pasajero Nocturno, una presencia imposible de detener y que convierte cada parada y cada trayecto en una amenaza constante para todos a su alrededor.

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Escritor y periodista con más de 10 años de experiencia en las áreas del periodismo y escritura creativa.