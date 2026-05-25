Encuentran muerto al actor de Netflix Stewart McLean

Stewart McLean en una imagen de archivo, durante una escena. ( FUENTE EXTERNA )

El sábado 23 de mayo se dio a conocer la trágica muerte del actor Stewart McLean, de 45 años, luego de haber sido reportado como desaparecido a principios de semana.

Las autoridades canadienses confirmaron el hallazgo de sus restos en la comunidad de Lions Bay, una localidad ubicada a unos 30 kilómetros al norte de Vancouver, Columbia Británica, Canadá.

Lo que inicialmente comenzó como la búsqueda de una persona extraviada dio un giro radical y ahora es procesado oficialmente como una investigación por homicidio.

De acuerdo con medios internacionales, McLean, conocido por su participación en producciones de gran alcance internacional distribuidas por plataformas como Netflix, incluyendo las series Virgin River, Arrow, Murder in a Small Town y Travelers, fue visto por última vez el pasado viernes 15 de mayo de 2026 en su residencia.

Sus allegados presentaron una denuncia formal por su desaparición, activando un operativo de rastreo en la zona.

Sin embargo, el rumbo de las indagatorias cambió drásticamente cuando la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) de Squamish descubrió evidencias físicas contundentes que sugerían que el actor pudo haber sido víctima de un crimen violento.

Ante estos hallazgos, el caso fue transferido de inmediato al Equipo Integrado de Investigación de Homicidios (IHIT), la unidad encargada de resolver los crímenes más complejos en la región de Columbia Británica.

Pocas horas después del traspaso del expediente, los equipos de rescate y peritos forenses que investigaban el área residencial y los alrededores boscosos de Lions Bay (lugar donde residía el actor) hallaron el cuerpo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/stewart-mclean-imdbjpg-2de06e2c.jpeg Stewart McLean.

A través de un comunicado de prensa, el IHIT informó que se encuentra trabajando en estrecha colaboración con el Servicio de Coronistas de Columbia Británica para determinar con exactitud las causas y circunstancias médicas que provocaron el fallecimiento del intérprete.

Las autoridades señalaron que, según los elementos obtenidos en esta etapa de la investigación, se cree que se trata de un "incidente aislado", por lo que descartaron una amenaza activa o un peligro inminente para el resto de los habitantes de la localidad costera.

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Hasta el momento, los detalles específicos sobre las pistas halladas del crimen se mantienen bajo estricto secreto para no entorpecer el desarrollo del proceso legal.