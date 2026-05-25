Los Javis, el tándem queer que dio la sorpresa en Cannes

Los Javis ganaron este sábado el premio a la mejor dirección en Cannes. ( FUENTE EXTERNA )

Con solo dos películas, Javier Ambrossi y Javier Calvo, que ganaron este sábado el premio a la mejor dirección en Cannes por "La bola negra", sacudieron el panorama del cine español con sus series y filmes reivindicativos LGBT.

Pareja sentimental hasta el año pasado, el dúo queer conocido como los Javis ganó el galardón ex aequo con el realizador polaco Pawel Pawlikowski por "Fatherland".

Ambrossi y Calvo, célebres en España pero aún con poca presencia internacional, se plantaron en la competición de Cannes, el festival de cine más prestigioso del mundo, sin nunca haber participado antes en la muestra, algo que pasa en muy pocas ocasiones.

Como "La bola negra", un fresco histórico con la Guerra Civil española y una obra inacabada de Federico García Lorca de fondo, su cine y sus series están pobladas de personajes gais y transgénero, y traen un potente mensaje reivindicativo de los derechos LGBT.

"La bola negra es algo que llevamos dentro de nuestra comunidad: un dolor, un miedo, una vergüenza, un odio que tenemos y que se hereda de generación en generación, que no nos podemos quitar de eso porque nos la han metido dentro, nos la han programado", dijo Calvo al recoger el premio.

Admiración por Almodóvar

El dúo nunca deja pasar la oportunidad de mostrar su admiración absoluta por Pedro Almodóvar, un cineasta que a lo largo de su filmografía ha dado voz a la comunidad LGBT. El año pasado le dedicaron una miniserie, "Pedro x Javis", en la que conversaban con él.

"Lo comparto con todos ustedes, especialmente con mi maestro Almodóvar", dijo Ambrossi emocionado al recibir el galardón.

En una entrevista con la AFP, los cineastas, ambos de cabello rizado azabache y grandes ojos, dijeron que el director manchego los ha "apoyado siempre".

Calvo (Murcia, 35 años) y Ambrossi (Madrid, 41 años), pareja en la vida real durante más de una década, debutaron su carrera como actores, en conocidas series españolas como "Física o química" y "Cuéntame cómo paso".

En 2013, crearon "La llamada", una pieza de teatro musical que estuvo más de 10 años en cartelera en España y viajó por varios países.

Cinco años después adaptaron a la gran pantalla la obra, que cuenta la experiencia de dos adolescentes fans del reguetón en un campamento de verano cristiano. En el elenco figuraba la actriz Macarena García, hermana de Ambrossi.

El gran saltó llegó con la serie "Veneno" (2020), que también triunfó en Estados Unidos, sobre una famosa y controvertida transexual de los años 1990.

Y con otra serie, "La Mesías" (2023), que se adentra en una familia marcada por el fanatismo y los delirios mesiánicos de la madre, se abrieron paso en otros países europeos, como Francia.

Su trabajo en la televisión es crucial en su trayectoria.

"La televisión te permite ser más experimental, volverte un poco más loco, probar cosas que a lo mejor no funcionan", señalan. "Ha sido una gran escuela para nosotros".

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