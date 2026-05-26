"Amos del Universo" llega a los cines de la República Dominicana el 4 de junio

Escena de la película Amos del Universo. ( FUENTE EXTERNA )

La esperada aventura épica Masters of the Universe ("Amos del Universo") aterriza en la pantalla grande de la República Dominicana este 4 de junio, marcando el regreso de una de las franquicias más icónicas de la cultura pop en una espectacular adaptación live-action.

Dirigida por Travis Knight, la película presenta una historia cargada de acción, fantasía y emoción que reintroduce a una nueva generación el eterno conflicto entre el bien y el mal.

La trama sigue a Adam, un príncipe galáctico interpretado por Nicholas Galitzine, quien fue separado de su mundo natal, Eternia, siendo apenas un niño. Tras 15 años en la Tierra, la mítica Espada de Poder lo guía de regreso a su planeta, donde descubre que su hogar ha caído bajo el dominio del temible Skeletor (Jared Leto).

Para salvar a su familia y restaurar la paz en Eternia, Adam deberá unirse a sus antiguos aliados: Teela (Camila Mendes) y Duncan / Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

Más allá de su espectacular despliegue visual, la película explora temas universales como el crecimiento personal, la aceptación y el verdadero significado del poder. Inspirada en la clásica narrativa del “viaje del héroe”, la historia presenta a Adam como un joven que responde al llamado de la aventura y descubre que la verdadera fuerza reside en su interior.

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Con una mezcla de acción de alto impacto, mitología fantástica y un toque de humor consciente que honra sus raíces ochenteras, Masters of the Universe promete conquistar tanto a los fanáticos de toda la vida como a nuevas audiencias.

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"Amos del Universo" es distribuida en República Dominicana por Cinematográfica Blancica representante de Sony Pictures en el país.