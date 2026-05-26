Bad Bunny prestará su voz a un personaje en "Toy Story 5"

Bad Bunny se encuentra de gira en España. ( EFE )

Bad Bunny dará un nuevo paso en su carrera internacional, esta vez dentro del cine animado. El exponente urbano puertorriqueño formará parte de Toy Story 5, la próxima entrega de Disney y Pixar que llegará a los cines en junio de 2026.

La información fue revelada a través de una publicación en Instagram compartida por Pixar y Disney España, donde se confirmó que Benito Antonio Martínez Ocasio tendrá una participación especial prestando su voz a un personaje llamado Pizza con Anteojos.

Según los detalles difundidos en redes sociales, el personaje será parte de un grupo de juguetes olvidados en un patio trasero y tendrá una personalidad relajada y enigmática.

El intérprete grabará además las voces del personaje tanto en inglés como en español, ampliando así su presencia dentro de una de las franquicias animadas más exitosas del cine.

La integración del cantante a Toy Story 5 provocó una ola de reacciones entre sus seguidores y fanáticos de Pixar, especialmente en Latinoamérica, donde el artista mantiene una enorme popularidad.

Impacto en Hollywood

Aunque Bad Bunny ya había dado pasos importantes en Hollywood con participaciones en películas y series, esta será una de sus colaboraciones más llamativas dentro de una producción familiar de alcance global.

La nueva entrega de Toy Story traerá de regreso a personajes icónicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, mientras explorará cómo la tecnología y las nuevas formas de entretenimiento han cambiado la relación de los niños con los juguetes tradicionales.

Pixar no ha ofrecido mayores detalles sobre la duración del cameo ni el peso que tendrá el personaje dentro de la trama principal.

En los últimos años, Bad Bunny ha fortalecido su presencia en distintos espacios de la industria del entretenimiento, combinando la música con proyectos cinematográficos, campañas internacionales y colaboraciones con grandes marcas.

Su participación en Toy Story 5 también refleja el creciente protagonismo de figuras latinas dentro de grandes producciones de Hollywood y el interés de los estudios por conectar con nuevas audiencias globales.