La película dominicana Convivencia, dirigida por José Gómez de Vargas, continúa ampliando su presencia internacional tras integrarse oficialmente a plataformas de streaming fuera de República Dominicana.

De acuerdo con los datos publicados por el actor Francis Cruz, quien asume un rol estelar en la produción, el thriller dramático ya se encuentra disponible en Amazon Prime Video para el público de Estados Unidos, mientras avanza su distribución hacia otros mercados internacionales mediante acuerdos con la plataforma SKY.

La expansión permitirá que la producción llegue próximamente a territorios como Reino Unido, varios países de Europa, India, Australia y parte de Asia, fortaleciendo así el alcance internacional del cine dominicano.

El filme, escrito y producido por Tony Gómez Guzmán, ha desarrollado una destacada trayectoria en el circuito internacional desde su estreno en 2024, acumulando participación en más de 15 festivales y eventos cinematográficos.

Reconocimientos y trayectoria en festivales internacionales

Convivencia obtuvo el premio a Mejor Elenco en el Orange County Latino International Film Festival, celebrado en Santa Ana, California.

Además, recibió los galardones a Mejor Película en el Frankfurt Indie Stars Film Festival y en el Venice Film Week, así como una Mención Honorífica en el International Guadalajara Film Awards.

La producción también formó parte de selecciones oficiales en festivales realizados en Roma, Toronto, Seattle, San Francisco, Ámsterdam, Nueva York, Guatemala y Los Ángeles, entre otras ciudades.

A estos reconocimientos se suma su inclusión en la selección oficial del Cannes International Film Week en mayo de 2025.

Convivenciacuenta con las actuaciones de Ruth Emeterio, Ángela Bernal, Francis Cruz, Niurka Mota, Pachy Méndez, Roger Wasserman, Karina Valdez, Mario Núñez y Gerardo Mercedes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/67032ffe6af68-bff9bf14.jpeg El filme dominicano "Convivencia", dirigido por José Gómez de Vargas, ganó el premio a Mejor Elenco en el Orange County Latino International Film Festival de California.

De la historia

La película presenta una historia cargada de tensión psicológica y drama humano. La tram a inicia tras el asesinato de un escritor en un condominio de Santo Domingo, hecho que obliga a varios residentes del edificio a permanecer encerrados en una sala de interrogatorios mientras la policía investiga el crimen.

cargada de tensión psicológica y drama humano. a inicia tras el asesinato de un escritor en un condominio de Santo Domingo, que obliga a varios residentes del edificio a permanecer encerrados en una sala de interrogatorios mientras la policía investiga el crimen. A medida que avanza la espera, surgen conflictos personales , acusaciones y secretos entre los sospechosos , en una historia centrada en la supervivencia emocional y la presión psicológica .

, acusaciones y secretos entre los , en una centrada en la supervivencia emocional y la . José Gómez de Vargas ha dirigido producciones como " A Ritmo de Fe ", "Jupia" y " El Día 8 ", además de cortometrajes premiados internacionalmente.

ha dirigido producciones como " ", "Jupia" y " ", además de cortometrajes premiados internacionalmente. Por su parte, Tony Gómez Guzmán es autor de novelas y obras teatrales como "El secreto de Afrodita", "La noche que murió la esperanza" y "Pensamientos de un suicida".