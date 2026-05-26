Pachy Méndez reafirma su versatilidad con tres películas en el Fine Arts Hecho en RD

Pachy Méndez en tres películas seleccionadas en el Fine Arts Hecho en RD. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz dominicana Pachy Méndez continúa consolidando su trayectoria de manera sólida y versátil dentro del cine dominicano, al participar este año en tres producciones seleccionadas dentro del Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD.

Esta jornada cinematográfica es uno de los espacios más importantes para la exhibición y celebración del cine local.

Con más de tres décadas de carrera y decenas de películas en su haber, Pachy llega al festival transitando distintos registros interpretativos: la comedia negra, el drama emocional y el cine intimista, reafirmando una etapa artística marcada por la madurez, el riesgo y la constante transformación.

Uno de los títulos más esperados es "Entiérrenlo Parao", dirigida por Ronni Castillo y producida por Yorlla Castillo, quien además protagoniza la película junto a Amauris Pérez y Aquiles Correa.

En esta comedia negra, Pachy interpreta a Celia, un fuerte personaje dentro de una historia irreverente, humana y cargada de humor.

La actriz también forma parte de Melodrama, dirigida por Andrés Farías y producida por Rafael Elías Muñoz, junto a Mercedes Morales y Jimmy Jean-Louis. En esta propuesta dramática, Pachy interpreta a Paula, un personaje de mirada crítica, reafirmando nuevamente su sensibilidad interpretativa y su presencia dentro del drama contemporáneo.

A esto se suma su participación especial como Julia en "Qué más puedes hacerme", dirigida por Félix Germán y producida por Mafe Films, donde comparte créditos con Yasser Michelén y Marta González. En esta película dramática, Pachy vuelve a conectar con la intensidad emocional y la fuerza dramática que han marcado buena parte de su trayectoria cinematográfica.

"Me siento profundamente agradecida de poder llegar al público desde lugares tan distintos dentro de un mismo festival. La comedia me encanta, me reta y me divierte muchísimo, y el drama sigue siendo parte de mi esencia. Poder convivir en ambos mundos, en esta etapa de mi carrera, es algo que celebro profundamente", expresó la actriz.

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El Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD se celebrará del 28 de mayo al 3 de junio en Caribbean Cinemas de Downtown Center y en Cinema Cibao Centro de la Plaza Internacional de Santiago, donde se reunirán algunas de las producciones dominicanas más importantes del año.

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