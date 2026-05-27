"Life is a Dream" llega al Fine Arts Hecho en RD

El documental poético Life is a Dream, dirigido por Alex Rodríguez y protagonizado por el artista internacional Domingo Zapata, tendrá funciones especiales en Caribbean Cinemas Downtown Center los días domingo 31 de mayo a las 4:00 de la tarde, lunes 1 de junio a las 6:30 de la noche y martes 2 de junio a las 9:20 de la noche, como parte de la programación oficial del VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD.

La producción cinematográfica pertenece a TIMACLE Films y cuenta con la producción ejecutiva de Agustín Lama, Omar Hasbun y Tita Hasbún, mientras que la producción estuvo a cargo de Eduardo Álvarez Renta, Rafael García Albizu y Fernando Santos. El guion fue escrito por Miguel Marcos y la dirección de fotografía estuvo bajo la responsabilidad de Frankie Báez.

Con una duración de 75 minutos y bajo el género de docu-ficción, la película retrata el viaje personal y artístico de Domingo Zapata por la República Dominicana, país donde encuentra inspiración para reconectarse con sus sueños y desarrollar una nueva obra mural cargada de simbolismo caribeño.

Un viaje artístico por la República Dominicana

La cinta mezcla elementos documentales con una narrativa emocional enfocada en las experiencias humanas, los sueños y la búsqueda de propósito. Durante su recorrido por la isla, Zapata entra en contacto con artistas, gestores culturales, empresarios, chefs y figuras del arte dominicano.

El elenco incluye participaciones de Freddy Ginebra, Xiomara Fortuna, Cariltos Fuentes Jr., Domingo Abreu, Angurria, Kilia Llano y Chef Jacada, entre otras personalidades vinculadas al arte y la cultura.

Reconocimiento internacional de Domingo Zapata

Domingo Zapata ha desarrollado gran parte de su carrera entre España y Estados Unidos , alcanzando notoriedad internacional por proyectos artísticos de gran escala, incluyendo una intervención visual de 3,000 metros cuadrados en el emblemático edificio One Times Square de Nueva York .

ha desarrollado gran parte de su carrera entre y , alcanzando notoriedad internacional por proyectos artísticos de gran escala, incluyendo una intervención visual de en el emblemático edificio de . Los productores definen Life is a Dream como una obra audiovisual que busca despertar emociones, aspiraciones y sonrisas a través de imágenes cargadas de sensibilidad y reflexión .

como una obra audiovisual que busca emociones, aspiraciones y sonrisas a través de imágenes cargadas de sensibilidad y . En Santiago también tendrá una proyección especial el sábado 30 de mayo a las 3:00 de la tarde en Caribbean Cinemas.