El actor Víctor Ramírez regresa a la pantalla grande en el Festival Hecho en RD

El actor Víctor Ramírez se destaca en el Festival Hecho en RD. En esta escena la vemos junto a la actriz Hony Estrella en la comedia "Entiérrenlo Parao". ( FUENTE EXTERNA )

Tras varios años fuera del país, Víctor Ramírez regresa a la industria cinematográfica dominicana con su participación en el VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, organizado por Caribbean Cinemas. El actor forma parte de tres producciones incluidas en esta edición del evento.

Ramírez integra el elenco principal de "La Batalla de los Ángeles", dirigida por Félix Germán, donde interpreta un personaje vinculado a Federico García Lorca. También participa en "Bajo el mismo sol", de Ulises Porra, una coproducción dominico-española presentada previamente en el Festival Internacional de Cine de Toronto y el Festival de Sevilla. Además, forma parte del reparto de "Entiérrenlo Parao", comedia dirigida por Ronni Castillo.

"Es un reencuentro con mi espacio vital, mi vida en las artes escénicas, pero con el plus de que lo he hecho ahora a través de la cinematografía", expresó el actor sobre esta etapa de regreso al cine dominicano.

Antes de establecerse en Europa, Ramírez se desempeñó como director nacional de Danza. Durante más de una década residió fuera del país, donde trabajó como agregado cultural en las embajadas de República Dominicana en España y Austria. En ese período impulsó intercambios académicos orientados a la formación de artistas escénicos dominicanos.

También promovió el cine nacional en el exterior mediante la creación de la muestra Todo Cine Todo Dominicana en Madrid, iniciativa enfocada en exhibir producciones dominicanas en España.

"Cuando creé la muestra me dijeron que si me estaba volviendo loco, que cuál cine dominicano yo quería mostrar en España. Hoy vemos que el cine dominicano existe, nuestras historias están ganando premios y llegando a otros mercados", comentó Ramírez sobre la evolución de la industria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/27/whatsapp-image-2026-05-27-at-90141-am-bc4e8dab.jpeg El actor Víctor Ramírez en una de las escenas.

Próximos proyectos

El actor adelantó que trabaja en nuevas producciones cinematográficas, entre ellas Primu, de Tabaré Blanchard; La peli de mi tío, de Natalia Cabral; y la coproducción dominico-cubana Bajo el ojo vigilante, de José Aníbal Duluc.

Además, indicó que desarrolla proyectos propios en los que asumirá funciones de dirección y producción.

"Me siento muy afortunado y muy feliz de poder tener esta oportunidad de regresar a mi país, y de hacerlo entregando mi experiencia a una industria que no para de crecer", concluyó.