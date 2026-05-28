Una fiesta para el cine nacional: arranca el Festival Fine Arts Hecho en RD

La quinta edición del Festival Fine Arts Hecho en RD reúne a cineastas, actores y estudiantes en una celebración dedicada exclusivamente al cine dominicano. El evento abrió con la proyección de "Qué más puedes hacerme". ( SAMIL MATEO DOMINICI )

Con una sala repleta de figuras de la industria cinematográfica, amantes del séptimo arte y representantes del ámbito cultural, la noche del miércoles 27 de mayo del 2026, quedó inaugurada la quinta edición del Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD, una plataforma que continúa consolidándose como el principal escaparate del cine dominicano contemporáneo.

La apertura oficial estuvo marcada por la proyección de la película "Qué más puedes hacerme", dirigida por Félix Germán, dando inicio a una intensa jornada cinematográfica que se extenderá hasta el próximo 3 de junio en las salas de Downtown Center, en Santo Domingo, con funciones especiales en Caribbean Cinemas Plaza Internacional para el público de Santiago.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/27052026-inauguran-sexta-edicion-del-festival-de-cine-fine-arts-hecho-en-rd-samil-mateo-7-a919f23a.jpg La apertura estuvo a cargo de la película "Qué más puedes hacerme", dirigida por Félix Germán. (SAMIL MATEO DOMINICI)

Este año, el festival reafirma su compromiso con la industria audiovisual nacional al presentar una programación completamente dedicada al cine dominicano, integrada por 16 largometrajes en estreno, 22 cortometrajes, cuatro proyecciones emergentes fuera de competencia y una serie de conversatorios especializados que reunirán a reconocidos profesionales del sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/27052026-inauguran-sexta-edicion-del-festival-de-cine-fine-arts-hecho-en-rd-samil-mateo-4-78d5a6d9.jpg Parte del elenco y directores de la película "Qué más puedes hacerme. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI)

Una vitrina del cine hecho en República Dominicana

La cartelera de esta edición ofrece un amplio recorrido por las distintas miradas, géneros y sensibilidades que actualmente definen la cinematografía nacional.

Entre las producciones destacadas figuran "Milvio, fotógrafo de la revolución", de Milbert Pérez; "Entiérrenlo parao´", de Ronni Castillo; "Lo que puede ser mañana: La invasión", de Oscar Evelio Gutiérrez; "Bajo el mismo sol", de Ulises Porra; y "Batalla de Los Ángeles", nuevamente bajo la dirección de Félix Germán.

A estas se suman títulos como "Melodrama", de Andrés Farías; "La corta vida de las flores", de Pablo Lozano; "Life is a dream", de Alex Rodríguez; "Boru", de Ronny A. Sosa; "Aquella primavera", de Mayra Poueriet; y "Más allá del humo", de Mariel Aponte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/27052026-inauguran-sexta-edicion-del-festival-de-cine-fine-arts-hecho-en-rd-samil-mateo-12-269549b3.jpg La apertura oficial estuvo marcada por la proyección de la película "Qué más puedes hacerme", dirigida por Félix Germán. (SAMIL MATEO DOMINICI)

El festival también abre espacio a nuevas propuestas emergentes fuera de competencia con producciones como "Sublime Gracia", de Fel Di Gargo; "La Ventana", un trabajo colectivo encabezado por Mario De Moya Fernández; "Un maldito lío", de Mario De Moya; y "Mi Les Paul", de Francisco Valdez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/27052026-inauguran-sexta-edicion-del-festival-de-cine-fine-arts-hecho-en-rd-samil-mateo-3-93e73dc7.jpg Zumaya Cordero, directora del festival, habla en el marco de la apertura. (DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO DOMINICI)

El Festival Fine Arts Hecho en RD apuesta nuevamente por la formación y el intercambio de experiencias con el regreso de los Cinema Sessions, encuentros gratuitos donde figuras de la industria compartirán conocimientos y reflexiones sobre el panorama audiovisual dominicano.

Entre las actividades programadas destacan el conversatorio "El arte de producir cine", encabezado por la productora y guionista Kendy Yanoret; "Tres miradas, un cine: La visión del director en República Dominicana", con la participación de Tabaré Blanchard, Yoel Morales y Johanne Gómez; así como "Vivir el personaje: Historias desde la actuación", que reunirá a Judith Rodríguez, Vicente Santos y Gerardo Mercedes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-102653-am-096b0c2f.jpeg Direrctivas de Dgcine, Caribbean Cinemas y Altice, junto a parte del jurado del festival de cine Fine Arts Hecho en RD.

Estas conversaciones buscan acercar al público al proceso creativo y técnico detrás de las producciones nacionales, además de fortalecer el diálogo entre realizadores, actores y nuevas generaciones de cineastas.

La programación especial del festival incluye además contenidos audiovisuales con enfoque cultural y social. Entre ellos destaca el documental "Mujeres extraordinarias", una producción que rinde homenaje a cinco mujeres que dejaron huellas imborrables en la historia dominicana.

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La iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), como parte de su apoyo a proyectos culturales y educativos orientados a preservar la memoria histórica y resaltar figuras femeninas vinculadas al servicio social y al desarrollo nacional.

Asimismo, se presentará un material audiovisual especial sobre el reconocido diseñador Miguel Genao, enfocado en el talento creativo y la evolución de la moda dominicana como expresión artística y cultural.

La selección oficial será evaluada por un jurado integrado por destacados críticos y cineastas dominicanos. El panel está presidido por Félix Manuel Lora y conformado además por Dahiana Acosta, Jeury Frías, Yoel Morales, Marc Mejía, e Ysidro García.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/27052026-inauguran-sexta-edicion-del-festival-de-cine-fine-arts-hecho-en-rd-samil-mateo-5e0f9aff.jpg Parte del jurado de Fine (Arts. DIARIO LIBRE/SAMIL) MATEO DOMINICI () https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/27052026-inauguran-sexta-edicion-del-festival-de-cine-fine-arts-hecho-en-rd-samil-mateo-11-16928934.jpg Yoel Morales, Jeury Frías, Félix Manuel Lora y Nolberto Batista, parte del jurado del festival. (DIARIO LIBRE /SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/whatsapp-image-2026-05-28-at-102653-am-846e9a1f.jpeg fLas directoras de Dgcine y Caribben cinemas junto al jurado del festival y ejecutiva de Altice. (Caribbean Cinemas) ‹ >

Los galardones serán otorgados en categorías como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor y Actriz Principal, Mejor Actor y Actriz Secundaria, Mejor Guion, Mejor Cortometraje y Mejor Documental.

El relevo generacional toma la pantalla

Uno de los pilares fundamentales del festival continúa siendo el impulso al talento joven. Como parte de esta visión, Caribbean Cinemas abrió nuevamente su convocatoria universitaria, permitiendo que estudiantes de las principales academias del país presenten sus cortometrajes en competencia.

Universidades como Unibe, Pucmm, Unapec, Intec, Chavón y la UASD participan este año con proyectos que evidencian la diversidad temática y narrativa de una nueva generación de realizadores dominicanos.

Producciones como "A Tempo", "El colmadón", "Mute", "No te dejes matar", "Suero" y "Última llamada" forman parte de esta muestra estudiantil que se ha convertido en una de las secciones más esperadas del evento.

La quinta edición del Festival Fine Arts Hecho en RD llega en un momento de crecimiento sostenido para el cine dominicano, una industria que en los últimos años ha fortalecido su presencia tanto en festivales internacionales como en las salas comerciales del país.

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