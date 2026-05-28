El cine caribeño se redefine con el estreno de la película "Perla" en República Dominicana

Parte del elenco durante la gala premier de la película "Perla", celebrada en Caribbean Cinemas de Santo Domingo antes de su estreno oficial en República Dominicana. ( SUMINISTRADA )

La cinematografía caribeña reescribió sus códigos de exportación la noche de este martes. Durante la gala de estreno exclusiva en las instalaciones de Caribbean Cinemas, el largometraje puertorriqueño Perla dejó de ser una simple exhibición fílmica para convertirse en un ágora de interpelación sociológica. Ante una sala compuesta por tomadores de decisión, críticos de arte y figuras de la industria, la obra demostró que el cine antillano tiene el rigor y la madurez para diseccionar las fracturas de nuestra propia identidad.

Dirigida por David Norris, Perla aterrizó en la República Dominicana respaldada por un rotundo éxito comercial y de crítica en Puerto Rico. Sin embargo, su proyección en Santo Domingo reveló una nueva capa de lectura.

La narrativa, que documenta la colisión entre un purista de la música tradicional, Vicente Espinel, interpretado por Carlos Ponce, y el ecosistema magnético, audaz y arrollador del reguetón encarnado en Perla por Zuleika Rivera, funcionó como un espejo hiperrealista para la audiencia local.

La premiere de anoche confirmó la vocación transnacional de la película. Para una República Dominicana inmersa en su propia dialéctica, debatiéndose entre la preservación institucional del merengue y la bachata, y el dominio global e indetenible del reggaeton, el filme operó como un diagnóstico visceral.

No se trató solo de observar el desplazamiento generacional de Puerto Rico, sino de presenciar un retrato de la ansiedad cultural que atraviesa a todo el Caribe: el intento desesperado de no perder el alma mientras se baila al ritmo de la modernidad.

"La recepción de anoche en Santo Domingo valida nuestra tesis estratégica: el Caribe comparte un mismo sistema nervioso. Traer a 'Perla' a la República Dominicana no es solo un movimiento de distribución internacional, es la apertura de un diálogo sobre quiénes somos frente a las nuevas hegemonías rítmicas," señaló Joel Iván Rivera, productor ejecutivo del proyecto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/foto-1951-1-1cb3894b.jpg Dilia Pacheco e Isabella García. https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/foto-1955-b32d94a1.jpg Joel Rivera, Tita Hasbún y Omar Hasbún. ‹ >

Un elenco destacado

La densidad dramática de la cinta descansó sobre un ensamble actoral de alto rango que alternó entre íconos consagrados y nuevos referentes. El contraste entre Ponce y Rivera logró sostener la narrativa de la película, elevando el debate de lo musical a lo existencial.

Este esfuerzo adquiere un peso invaluable con la participación especial de la laureada actriz española Paz Vega, conocida por su versátil carrera en el cine a nivel internacional, marcando un hito interesante en la producción regional.

El elenco, completado por figuras de peso como Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui y la destacada actriz puertorriqueña radicada en México, Laura Carmine, entregó actuaciones que eludieron la caricatura para ofrecer un retrato honesto de una sociedad en transición.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/05/perla-llega-a-las-salas-de-cine-dominicanas-el-28-de-mayo-d0ba2408.jpeg Zuleyka Rivera y Carlos Ponce en las grabaciones de Perla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/foto-1969-82aad8c7.jpg Sharmin Díaz, Nadia Andújar y Ana Mercy Otáñez.

Tras validarse en el circuito de Fine Arts en Puerto Rico y superar la prueba de fuego frente a la crítica dominicana en su noche de estreno, Perla se perfila como la propuesta más desafiante de la temporada.

La obra, producida por Yamara Rodríguez y Joel Iván Rivera, abre al público general este jueves 28 de mayo en las salas de Caribbean Cinemas. Más que un ticket de entrada a una historia de contrastes, la película exige al espectador dominicano tomar postura sobre el futuro de su propio legado.

Sinopsis

Perla rompe moldes al entrelazar ritmos y confrontar los patrones recurrentes de la vida. En diferentes escenarios, el amor y el conflicto resuenan, recordándonos que las emociones humanas trascienden el tiempo y el espacio.

los patrones recurrentes de la vida. En diferentes escenarios, el amor y el conflicto resuenan, recordándonos que las emociones humanas trascienden el tiempo y el espacio. Guiadas por la música, desde la tradicional hasta la moderna, tres historias se entrelazan, conectando personajes y subrayando la esencia de esta película: lo que nos une más allá de nuestras diferencias.