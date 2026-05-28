De Mario Bros. a Spielberg: el cine domina el verano

La cartelera de cine de verano llega cargada de gigantes: franquicias, nostalgia y superhéroes. ( SHUTTERSTOCK )

La industria del cine vive una de sus temporadas más potentes, con estrenos que ya están marcando tendencia y otros que llegan en los próximos días para mantener la cartelera en su punto más alto.

El público dominicano ya ha respondido de manera contundente. The Super Mario Galaxy Movie continúa consolidándose como un fenómeno global, arrastrando familias completas a las salas y confirmando el poder imparable de las franquicias animadas.

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A esto se suma Michael, una de las películas más comentadas del momento. El biopic del Rey del Pop, Michael Jackson, no solo ha generado conversación, sino que ya se perfila como uno de los grandes eventos cinematográficos del año, impulsado por la nostalgia, la música y el impacto cultural de su figura.

El ritmo no baja

También llegó a la cartelera El diablo viste a la moda 2, la esperada continuación del icónico filme protagonizado por Meryl Streep y Anne Hathaway. La película regresa al competitivo mundo de la moda, apuntando directamente a quienes convirtieron la original en un clásico moderno.

Y eso es solo el comienzo de lo que sigue.

La animación continuará dominando con títulos como Toy Story 5, que traerá de vuelta a personajes que han marcado generaciones, y Minions & Monstruos, una nueva aventura de los carismáticos personajes amarillos que siguen conquistando públicos de todas las edades.

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Disney también se suma con Moana live-action, una reinterpretación en acción real de su exitosa historia, protagonizada por Dwayne Johnson, que promete conectar nuevamente con el público familiar.

En el terreno de la acción y la fantasía, resalta Masters of the Universe, que traerá de regreso a He-Man en una versión épica y moderna, mientras que Spider-Man: un nuevo día apunta a convertirse en otro de los grandes éxitos del año, respaldado por el enorme arrastre del personaje.

El cine de gran escala también dirá presente con The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan, una ambiciosa adaptación que promete espectáculo visual y narrativa de alto nivel.

A esto se suma El día de la revelación, el regreso de Steven Spielberg al terreno de la ciencia ficción, explorando el contacto extraterrestre desde una mirada contemporánea.

El universo de superhéroes también tendrá su peso con Supergirl y Mortal Kombat 2, dos apuestas que prometen acción, espectáculo y una fuerte conexión con sus fanáticos.

Y por supuesto, el cine dominicano ha dicho presente con Milly, la reina del merengue, dirigida por Leticia Tonos, que lleva a la pantalla la historia de Milly Quezada, ícono de la música tropical y orgullo nacional.

Con esta combinación de estrenos ya en cartelera y otros a punto de llegar, se estima un movimiento miles de personas visitando los cines en este verano.