Keanu Reeves pide clemencia para el director que estafó 11 millones de dólares a Netflix

Foto de archivo del actor Keanu Reeves, quien defendió al director Carl Erik Rinsch, que estafó 11 millones de dólares a Netflix. ( FUENTE EXTERNA )

El actor Keanu Reeves salió públicamente en defensa del director Carl Erik Rinsch, condenado por haber estafado cerca de 11 millones de dólares a Netflix en un escándalo que ha sacudido a Hollywood.

El cineasta, responsable del proyecto fallido de ciencia ficción White Horse —posteriormente rebautizado como Conquest—, enfrenta ahora una posible condena de entre 8 y 10 años de prisión.

Según documentos judiciales, Reeves envió una carta al juez federal Jed Rakoff solicitando "clemencia y misericordia" para el director, con quien trabajó en la película 47 Ronin (La leyenda del samurái).

En la misiva, el protagonista de John Wick describió a Rinsch como "un artista excepcional" y trató de ofrecer una explicación sobre el comportamiento que llevó al realizador a cometer el fraude.

"Carl puede autosabotearse al exagerar la magnitud, el alcance y el contexto de lo que se había negociado, lo que lo coloca a él y a sus contrapartes en una situación de conflicto", escribió Reeves. El actor añadió que no pretendía minimizar los delitos imputados, sino aportar "una posible explicación de sus motivos".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/28/keanu-reeves-3-a22cbeaa.jpg El director Carl Erik Rinsch revisa una escena protagonizada por el actorKeanu Reeves, a quien también vemos en la imagen de archivo.

Una serie millonaria que nunca existió

El caso se remonta a cuando Netflix aprobó un presupuesto inicial de 11 millones de dólares para desarrollar y producir una ambiciosa serie de ciencia ficción creada por Rinsch. Sin embargo, la producción nunca llegó a realizarse.

La fiscalía estadounidense sostiene que el director desvió gran parte del dinero directamente a cuentas personales y utilizó los fondos para gastos extravagantes y operaciones financieras de alto riesgo.

Entre las compras realizadas con el dinero figuran automóviles de lujo de marcas como Rolls-Royce y Ferrari, además de ropa de diseñador, relojes exclusivos y colchones de alta gama. Las investigaciones también revelaron que Rinsch destinó parte del presupuesto a inversiones especulativas en criptomonedas y opciones bursátiles.

Netflix reclama más dinero

Además de los 11 millones presuntamente malversados, Netflix exige ahora otros 4,4 millones de dólares para cubrir honorarios legales derivados del proceso judicial.

Aunque inicialmente se habló de una posible condena de hasta 90 años de prisión, la defensa del director considera que la sentencia final podría situarse entre 8 y 10 años. El juez Rakoff dará a conocer la condena definitiva el próximo 29 de junio de 2026.

La relación entre Reeves y Rinsch

La relación entre Keanu Reeves y Carl Erik Rinsch viene de años atrás. El actor no solo protagonizó la ópera prima del director, sino que también fue uno de los primeros mentores e inversionistas del proyecto White Horse .

y viene de años atrás. El actor no solo protagonizó la ópera prima del director, sino que también fue uno de los primeros mentores e inversionistas del proyecto . El respaldo público de Reeves ha generado un intenso debate en Hollywood y redes sociales, donde muchos cuestionan hasta qué punto el talento artístico puede influir en la percepción de delitos financieros de gran magnitud.