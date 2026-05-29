"Fuze" encabeza una semana de tensión y drama musical en la cartelera de cine

Entre los estrenos de la semana está "Fuze", filme protagonizado por Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw y Sam Worthington. ( © 2025 ANTON /SIGMA FILMS )

La cartelera de esta semana apuesta por historias marcadas por la presión emocional, el caos y el horror psicológico.

Desde una amenaza explosiva que paraliza el centro de Londres hasta una inquietante dimensión alterna surgida de un fenómeno viral de internet, los nuevos estrenos exploran personajes atrapados en situaciones límite, conflictos personales y escenarios que alteran por completo su realidad.

Entre las producciones más llamativas se encuentra "Fuze", un thriller británico protagonizado por Aaron Taylor-Johnson y Theo James que mezcla tensión criminal con una evacuación masiva en tiempo real.

Junto a ella llegan "Perla", drama musical puertorriqueño encabezado por Carlos Ponce y Zuleyka Rivera, y "Backrooms", propuesta de ciencia ficción y terror psicológico inspirada en uno de los fenómenos virales más populares de internet.

Fuze

El hallazgo de una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en una obra de construcción del centro de Londres desata el caos en este thriller criminal dirigido por David Mackenzie.

Mientras las autoridades intentan evacuar a miles de personas contra el reloj, un grupo de delincuentes aprovecha la confusión para ejecutar un elaborado atraco.

Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gugu Mbatha-Raw y Sam Worthington lideran el elenco de esta producción británica que combina tensión urbana, drama humano y secuencias de suspenso en medio de una ciudad paralizada por una amenaza que podría cambiarlo todo en cuestión de minutos.

Perla

La música y las diferencias generacionales chocan en este drama puertorriqueño dirigido por David Norris. Carlos Ponce interpreta a Vicente Espinel, un músico folclórico venido a menos que entra en conflicto con una exitosa figura del reguetón interpretada por Zuleyka Rivera.

A través de temas como la culpa, el amor y las segundas oportunidades, la película explora cómo el éxito comercial puede enfrentarse con las raíces culturales y las aspiraciones personales. Paz Vega, Mia Blakeman, Georgina Borri y Yamil Ureña completan el reparto de una producción que busca conectar la tradición musical puertorriqueña con sensibilidades contemporáneas.

Backrooms

Este filme lleva a la pantalla grande uno de los fenómenos virales de terror más populares de internet con una propuesta que mezcla ciencia ficción, suspenso y terror psicológico.

La historia sigue a la terapeuta Mary Kline, quien se adentra en una dimensión desconocida para encontrar a un paciente desaparecido, mientras una misteriosa puerta altera la realidad dentro de una tienda de muebles.

Basada en el fenómeno viral de internet del mismo nombre, la película marca el debut cinematográfico de Kane Parsons y lo convierte en el director más joven en trabajar con A24. El elenco incluye a Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve y Mark Duplass.