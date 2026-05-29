República Dominicana destaca con tres películas en el top 10 de taquilla

República Dominicana logra un hito con tres películas en el Top 10 de taquilla ( SUMINISTRADA )

La industria cinematográfica dominicana alcanzó un nuevo logro en 2025 al convertirse en el único país de América Latina con tres películas nacionales dentro del ranking de las diez más vistas en salas de cine de su mercado local, según el informe Focus 2026: Tendencias del mercado mundial del cine, elaborado por el Observatorio Europeo del Audiovisual.

El estudio, presentado durante el Marché du Film del Festival de Cannes, analiza las tendencias globales de producción, financiamiento y consumo cinematográfico, y destaca el desempeño de República Dominicana como uno de los mercados más sólidos de la región en cuanto a la integración entre la producción local y la preferencia del público.

Producciones dominicanas en el ranking

Las producciones dominicanas Los Rechazados, dirigida por Yasser Michelen; El Heredero, de Frank Perozo; y Medias Hermanas, de Yoel Morales, lograron posicionarse entre las diez películas con mayor asistencia en el país durante el pasado año, compartiendo espacio con grandes producciones internacionales distribuidas por estudios como Disney, Warner Bros. y Sony.

Uno de los datos más relevantes del informe es que el cine dominicano alcanzó una cuota de mercado del 19 % en 2025. Esto significa que casi dos de cada diez espectadores que acudieron a las salas de cine eligieron una producción nacional.

La cifra sitúa a República Dominicana entre los países de mejor desempeño de América Latina, donde la mayoría de los mercados registra una participación del cine local que oscila entre el 0.5 % y el 10 % de la asistencia total.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/web-2-1-c7517c1a.jpg Los afiches de Los Rechazados, El Heredero y Medias Hermanas, las tres películas dominicanas que ingresaron al Top 10 de taquilla en 2025.

Ranking de asistencia y comparativa regional

El ranking de asistencia estuvo encabezado por Lilo & Stitch, con 392,645 espectadores. Sin embargo, la producción dominicana Los Rechazados ocupó el segundo lugar con 158,875 asistentes, convirtiéndose en la película local más vista del año.

En la séptima posición apareció El Heredero, con 101,889 espectadores, mientras que Medias Hermanas cerró el Top 10 con 89,937 asistentes.

Entre ambas producciones figuraron títulos internacionales de gran impacto comercial como Demon Slayer: Infinity Castle - Parte 1, El Conjuro: Últimos Ritos, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, Superman, Minecraft y Zootopia 2.

El análisis, que comprende el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, destaca que ningún otro país latinoamericano logró colocar tres producciones nacionales dentro de su Top 10 anual de asistencia cinematográfica.

Este resultado adquiere especial relevancia al compararse con mercados de mayor tamaño y trayectoria en la región, donde las producciones de Hollywood suelen dominar ampliamente las listas de taquilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/29/marianna-vargas-gurilieva-foto-oficial-1-4-361fb16d.jpeg Marianna Vrgas, titular de la Dirección General de Cine.

Crecimiento del cine dominicano

La inclusión de República Dominicana en este informe internacional reafirma el crecimiento sostenido de su industria audiovisual y su capacidad para competir dentro de un mercado cada vez más globalizado.

Los resultados también evidencian el fortalecimiento estructural del sector cinematográfico dominicano, tanto por el aumento de la producción nacional como por la respuesta del público local, consolidando al país como uno de los referentes emergentes del cine en el Caribe y América Latina.

La investigación fue presentada en el marco del Festival de Cannes, uno de los principales escenarios de la industria cinematográfica mundial, donde República Dominicana continúa ganando visibilidad como destino de producción y como mercado de creciente relevancia para el cine regional.