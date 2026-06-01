Jason Momoa: "Este probablemente sea el año más importante de mi carrera"

Con varias películas por estrenar, y surfeando sobre el éxito de la cinta más taquillera de 2025 en Estados Unidos, el actor Jason Momoa dice estar viviendo un momento singular.

"Este probablemente sea el año más importante de mi carrera", dijo Momoa, de 46 años, en entrevista con AFP.

"Salí a hacer de todo", dijo el actor que interpreta en la venidera "Supergirl" a Lobo, el cazarrecompensas intergaláctico del universo DC, un rol que describió como "un sueño de infancia".

El astro además participa en la adaptación cinematográfica de "Street Fighter", y en la trilogía de "Duna", cuya última entrega llegará a los cines en diciembre.

El hawaiano, que saltó a la fama gracias a "Games of Thrones", saboreó también la oportunidad de trabajar junto a Julian Schnabel, a quien definió como su director favorito, en "In the Hand of Dante", que estrenará este mes en Netflix.

Momoa se siente en una buena racha en la que destaca el fenómeno de taquilla "Una película de Minecraft", que protagonizó junto a Jack Black, y que se convirtió en un fenómeno global.

"Realmente fue enorme, ¿sabes?, no lo vimos venir", comentó el actor que consiguió en la cinta una oportunidad de abrazar nuevamente el género.

"Siempre quise hacer comedia, quiero decir, toda mi vida hice acción", para quien los superhéroes se sienten como algo "inevitable" en su currículo, a diferencia de las posibilidades de "poder hacer reír a la gente".

El actor sostuvo que roles cómicos como su participación en "La gran aventura LEGO 2", en la cual le da voz a una parodia de Aquaman, personaje que encarnó en varias producciones, le permitieron además conectar con una audiencia muy especial: su familia.

"Fue un momento épico", comentó Momoa, "porque mis hijos pudieron verme hacer el doblaje (...) En general lo demás no les importa nada, pero cuando estoy en algo de Lego, soy una superestrella", comentó.

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El actor reconectó con la marca de los famosos bloques al debutar este lunes como "el maestro de juegos", la figura central de la campaña de Lego "Nunca pares de jugar" para incentivar a las familias a dedicar más tiempo a jugar con sus hijos, a medida que las redes sociales y las pantallas ganan terreno.

"Crecí con Lego. Mis hijos crecieron con Lego", dijo Momoa, quien ve en las coloridas piezas y sus infinitas posibilidades una herramienta para desarrollar la creatividad y la imaginación. "Es algo que me hace feliz".

El particular rol vino con un bono: "Que Lego te elija, que tengas tus propias figuras de acción, tus propios muñecos, y que los hayan fabricado (...) fue algo muy especial"