En el contexto de los Premios Platino, la conversación con la actriz mexicana Samantha Siqueiros transcurre entre la celebración del cine iberoamericano y la intimidad de una carrera que ha sabido moverse entre distintos países, formatos y lenguajes audiovisuales.

Desde su experiencia en producciones internacionales hasta su visión sobre la evolución de la industria, la intérprete traza un relato donde la intuición, la disciplina y la apertura emocional conviven como pilares de su trabajo.

Desde el primer momento, Siqueiros deja clara su conexión con el público dominicano y su entusiasmo por el Caribe como posible escenario creativo. "Por supuesto, ¿qué clase de pregunta es esa? Y con esas playas maravillosas, más", responde al ser consultada sobre la posibilidad de rodar en República Dominicana.

La actriz reconoce que su recorrido profesional ha estado marcado por la transformación constante, propia de una industria en expansión global.

"De entrada intento que mi carrera vaya internacional, yo creo que sí se puede, ¿no? Así que puedo ir a grabar algo a República Dominicana en algún punto. Y por otro lado, creo que es una carrera de mucha resiliencia, de mucha fuerza, mucha paciencia, se va aprendiendo sobre la marcha y yo he aprendido muchísimo. La base es la confianza, la relajación y la humildad sobre todo", afirma.

El personaje como destino: una relación intuitiva con la actuación

Uno de los ejes centrales de su discurso creativo es la manera en que concibe los personajes. Lejos de una lógica estrictamente técnica, Siqueiros los entiende como encuentros inevitables.

"Mira, pienso que los personajes me eligen a mí. Tengo una filosofía, una creencia de que los personajes vienen a enseñarme algo a mí, para mi propio crecimiento personal. Y pues bueno, eso es lo que yo pienso", explica, delineando una visión donde la actuación se acerca más a la experiencia vital que a la ejecución mecánica.

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"Velvet" y el aprendizaje del oficio

En su trayectoria reciente, proyectos como "Velvet" han representado hitos de visibilidad internacional y, al mismo tiempo, procesos de transformación interna. Para la actriz, el impacto de estas producciones no responde únicamente al éxito, sino a la forma en que llegan a su vida. "Creo que las mejores cosas en la vida siempre llegan cuando no te lo esperas, siempre llegan cuando tienes un poco el deseo ahí, pero no lo tienes arraigado. Me explico, cuando tú sueltas, recibes. Eso lo aprendí y claro, obviamente sin perder el enfoque", señala.

Sobre sus personajes, añade una lectura profundamente personal: "No me esperaba a Camille en la serie de Netflix "Berlín" ni la Ana de "Velvet" y ambos personajes me han enseñado muchísimo. Camille, por ejemplo, me enseñó una parte femenina de mí que yo no conocía. Fue un reto. De entrada, si no es un reto para mí, no lo hago. Por su parte, Ana es un ejemplo, es una chica fuerte. Yo la veo como una heroína, se sacrifica por los que más quiere".

"Los personajes me eligen a mí. Tengo una filosofía de que los personajes vienen a enseñarme algo " Samantha Siqueiros Actriz “

El casting: territorio de incertidumbre y libertad

En una industria donde la competencia es constante, Siqueiros aborda el proceso de audiciones desde una lógica poco convencional, donde la aceptación del resultado convive con la desapropiación del control.

"A ver, a lo mejor yo lo estoy haciendo mal, pero a mí me gusta ser pesimista. A mí me gusta decir no, no me van a dar el personaje, pero hay algo dentro de mí que sabe que el personaje es para mí porque cuando es, es, ni aunque te quites y cuando no es, no es", afirma.

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Su método de trabajo también se distancia de la rigidez: "Yo suelo hacer muchos self tapes... si a la tercera ya no me salió, dejo esa tercera. No insisto tanto porque agotas los recursos. Yo intento que todo sea fresco y venga desde la naturalidad... muchas veces lo imperfecto es lo que engancha".

Disciplina y formación

Más que la intuición, la actriz subraya la importancia de la preparación continua en una carrera que exige versatilidad.

"Pues mira, hay que trabajar mucho, la verdad, o sea, no hay que rendirse, hay que creer en uno mismo y yo la verdad cuando me dicen, ¿sabes hacer esto? Yo digo, pues mira, aprendo. Tú ponme un maestro y aprendo", explica. En esa misma línea defiende una ética de trabajo basada en la responsabilidad profesional: "Hacer las cosas mediocres me parece que no está bien... esto es arte y es muy abstracto. La competencia siempre soy yo misma".

Mujeres en la industria

Consultada sobre el rol de la mujer en la industria audiovisual, Siqueiros reconoce un cambio estructural que atribuye al esfuerzo acumulado de generaciones.

"Son muchos años de crecimiento en cuanto a derechos de la mujer... hoy estamos en una época en la que tenemos que aprovechar ese empoderamiento femenino del cual me hace sentir muy orgullosa ser mujer", señala. Y añade una reflexión sobre la colaboración entre mujeres dentro del medio: "Si ves a alguien que piensas que es mejor que tú, admírala... eso a mí me ha servido muchísimo porque eso hace que crezcas y absorbas".

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Un cine sin fronteras: el impulso iberoamericano

En el marco de los Premios Platino, la actriz destaca el carácter integrador de la industria actual, donde las fronteras geográficas pierden fuerza frente a la circulación de talentos.

"Estamos todos aquí para evidenciar lo que hacemos de este lado... ya no es solo Hollywood, aquí se hacen muy buenos proyectos", afirma. Para Siqueiros, la conectividad actual redefine la profesión: "No hay fronteras... en las ciudades grandes ves gente de todos lados y estamos todos mezclados. Eso nos enriquece como artistas y como sociedad".

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Proyectos y futuro

Sobre sus próximos pasos, la actriz adelanta nuevos proyectos en Europa , aunque mantiene la reserva habitual de la industria. "Hay unos proyectitos ahí en España que están por estrenarse este mes, no puedo decir todavía cuáles son, pero ya los verán", comenta.

adelanta nuevos proyectos en , aunque mantiene la reserva habitual de la industria. "Hay unos proyectitos ahí en que están por estrenarse este mes, no puedo decir todavía cuáles son, pero ya los verán", comenta. Mientras tanto, su mirada permanece abierta a nuevas geografías, nuevas historias y nuevas colaboraciones dentro de un ecosistema iberoamericano cada vez más interconectado. "Al final, lo importante es seguir creando historias que llenen los corazones y den ganas de comerse el mundo", concluye.