"Amos del Universo" celebra premiere en República Dominicana antes de su estreno en cines

Asistentes a la función especial de Amos del Universo durante su presentación en Caribbean Cinemas de Downtown Center, en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La película Amos del Universo (Masters of the Universe) fue presentada este martes en una función especial realizada en Caribbean Cinemas de Downtown Center, en Santo Domingo.

La actividad reunió a representantes de medios de comunicación, creadores de contenido y seguidores de la franquicia. El evento fue organizado por Cinematográfica Blancica, distribuidora de Sony Pictures en República Dominicana.

Dirigida por Travis Knight, la película adapta para la pantalla grande la historia de He-Man y el universo de Eternia. La trama sigue a Adam, interpretado por Nicholas Galitzine, un príncipe que fue separado de su planeta cuando era niño y que, años después, regresa para enfrentar a Skeletor, personaje encarnado por Jared Leto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/12-2-838f0382.jpg Asistentes a la función especial de Amos del Universo durante su presentación en Caribbean Cinemas de Downtown Center, en Santo Domingo. (FUENE EXTERNA)

Más

En su misión, Adam cuenta con el apoyo de Teela, interpretada por Camila Mendes, y Duncan, también conocido como Man-At-Arms, papel a cargo de Idris Elba.

La producción retoma elementos centrales de la historia original, centrados en la lucha por el control de Eternia y el proceso mediante el cual Adam asume su identidad como He-Man.